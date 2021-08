Sgarbi vs Romano/ “C*glione, non ho mai negato il Covid ma che tu avessi cervello”

Clima di altissima tensione a Morning News tra Vittorio Sgarbi e Andrea Romano. Tema del contendere è il green pass, ma non solo. Il critico d’arte ha stroncato l’esponente del Partito Democratico per le sue accuse alla microbiologa Maria Rita Gismondo. L’intervento del dem non è passato inosservato in studio, tanto da arrivare a parole grosse…

Queste le parole di Andrea Romano che hanno mandato su tutte le furie Vittorio Sgarbi: «Mi fa molta impressione sentire un medico che dice cose profondamente sbagliate. La Gismondo sostiene che un vaccinato ha la stessa carica virale di un non vaccinato. Ma la dottoressa dovrebbe sapere perfettamente e se non lo sa dovrebbe informarsi, che chi è vaccinato corre un rischio molto, molto minore di contagiarsi con il Covid rispetto a chi non è vaccinato».

SGARBI VS ROMANO: BOTTA E RISPOSTA DI FUOCO

«Non sono un virologo come il dottor Romano. Lui è convinto di saperne di più della Gismondo, mi pare un paradosso che meriterebbe una litigata, ma non si possono fare. La Gismondo ha detto una cosa perfetto, Romano parla di cose che non conosce», ha esordito Vittorio Sgarbi, poi la pronta replica di Andrea Romano: «Ricordo che lui per diversi mesi, con totale irresponsabilità, ha detto agli italiani che il Covid non c’era». Uscita che ha fatto esplodere la furia del critico d’arte: «Mai detto, io ho contrastato quello che ha fatto Conte, imbecille. Ora ti faccio tacere, c*glione. Ho detto esattamente che era sbagliato impedire alle persone di andare in bicicletta o di fare il bagno, non ho mai negato il Covid, bugiardo».

