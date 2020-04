Sgarbi vs Walter Ricciardi/ “Sia maledetto, coronavirus non tornerà dopo l’estate”

Pubblicità

Il noto critico d’arte, Vittorio Sgarbi, volto della televisione italiana, ha attaccato in diretta tv Walter Ricciardi, considerato uno dei medici più autorevoli d’Italia, nonché membro del comitato scientifico che sta gestendo in Italia l’epidemia da coronavirus. Ospite in collegamento presso il programma di Rete 4, Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli, il sempre pacato Sgarbi non ha usato mezzi termini, tuonando: “Sia maledetto Walter Ricciardi, lui e il coronavirus”. Il critico d’arte racconta di “indicazione intollerabile” di scienziati “che non hanno saputo dare nessuna certezza”. Sgarbi ha puntato il dito nei confronti del consulente del ministero della salute, ed esponente italiana dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, soprattutto in merito alle dichiarazioni circa il ritorno sicuro del coronavirus dopo l’estate. “Io non accetto nulla – ha proseguito Sgarbi – io spero che il virus muoia e spero abbia ragione quello scienziato israeliano che dà 70, al massimo 90 giorni al coronavirus”.

SGARBI VS RICCIARDI: IL PRECEDENTE “SCONTRO”

“Non possiamo vivere nell’incubo costante che limitata tutte le riaperture – ha aggiunto – Il virus morirà, se ne andrà, è una speranza che va perseguita. Voglio quell’israeliano e non Ricciardi, che ha detto una cosa che non poteva dire”. Per dovere di cronaca non è la prima volta che Sgarbi attacca Ricciardi in maniera pubblica. Pochi giorni fa, attraverso la propria pagina Twitter, il critico d’arte era intervenuto per commentare la presa di distanza dall’Oms nei confronti proprio di Ricciardi: “Siamo alle barzellette – scriveva – oggi l’Oms ci dice che Walter Ricciardi, quello che il Governo ci ha presentato come il super esperto dell’Oms, non è dell’Oms e non rappresenta l’Oms. In un paese normale Ricciardi dovrebbe dimettersi”. Di contro, Sgarbi è stato spesso e volentieri preso di mira da numerosi esponenti del mondo scientifico, per la sua teoria negazionista sul coronavirus.

"Non possiamo vivere nell'incubo costante che limita tutte le riaperture, questo virus morirà, è una speranza e deve essere fino in fondo perseguita"@VittorioSgarbi a #StaseraItalia sulla diffusione del #coronavirus pic.twitter.com/DcA1L6hSPT — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 22, 2020





