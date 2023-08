Shade, la straordinaria coincidenza al suo concerto/ “Mi saluta una ragazza che scopro essere…”

Shade, il racconto dell’incontro speciale dopo il suo concerto

Shade ha condiviso una serie di brevi confessioni sul proprio profilo Twitter, commuovendo i fan. Il rapper, il giorno dopo aver tenuto un concerto, si è soffermato sull’importanza di una canzone che è riuscito a cantare per la prima volta, e dietro la quale si cela una coincidenza che l’ha impressionato. Aprendo il cuore sui social con i fan, ha rivelato: “Credere nelle coincidenze forse è da complottisti fanatici, ma ieri per la prima volta ho trovato le forze per cantare la canzone di mio papà. Dopo il concerto tra le varie foto e dediche mi saluta una ragazza che scopro essere la mia compagna di banco della superiori…“.

Non solo il cantante si è esibito per la prima volta sulle note di quella canzone, ma l’ha fatto al concerto in cui, dopo tanto tempo, ha rivisto per la prima volta una persona per lui importante e risalente al periodo degli studi. “La vedevo spesso anche dopo scuola perché destino vuole che l’officina di mio papà fosse proprio accanto allo studio del suo, si è trasferita al sud tempo fa e non ci siamo più visti. Ieri mi ha detto che ha apprezzato un sacco la canzone perché anche suo papà è mancato da un po’“, ha raccontato.

Shade e la straordinaria coincidenza: l’abbraccio e quella canzone speciale

Nel corso dei brevi messaggi condivisi su Twitter, Shade si è soffermato nuovamente sulla straordinarietà di tale coincidenza. Sottolineando non solo la casualità di quell’incontro, ma anche che quella canzone, e successivamente l’abbraccio con questa ragazza, possa essere stato di aiuto per entrambi: “La parte razionale di me lo sa che sono tutte coincidenze, casualità, ma oggi concedetemi di essere un po’ fanatico e complottista e di pensare che quei due stron*oni abbiano fatto in modo che la cantassi proprio ieri e che l’abbraccio fra me e lei fosse terapeutico per entrambi“.

Infine, ha condiviso un ultimo ironico messaggio in cui rievoca il periodo delle superiori, rivolgendosi direttamente alla ragazza che fu sua compagna di banco, e che ha ritrovato casualmente al suo concerto: “Ps tvb Sere sei speciale scusa per tutti i cazziatoni dei prof che ti sei presa per colpa mia che facevo sempre il cog*ione“.

Credere nelle coincidenze forse è da complottisti fanatici, ma ieri per la prima volta ho trovato le forze per cantare la canzone di mio papà.

Dopo il concerto tra le varie foto e dediche mi saluta una ragazza che scopro essere la mia compagna di banco della superiori… — SHADE (@thetrueshade) August 20, 2023

La vedevo spesso anche dopo scuola perché destino vuole che l’officina di mio papà fosse proprio accanto allo studio del suo, si è trasferita al sud tempo fa e non ci siamo più visti.

Ieri mi ha detto che ha apprezzato un sacco la canzone perche anche suo papà è mancato da un po’ — SHADE (@thetrueshade) August 20, 2023

La parte razionale di me lo sa che sono tutte coincidenze, casualità, ma oggi concedetemi di essere un po’ fanatico e complottista e di pensare che quei due stronzoni abbiano fatto in modo che la cantassi proprio ieri e che l’abbraccio fra me e lei fosse terapeutico per entrambi. — SHADE (@thetrueshade) August 20, 2023

Ps tvb Sere sei speciale scusa per tutti i cazziatoni dei prof che ti sei presa per colpa mia che facevo sempre il coglione 🫶🏻 — SHADE (@thetrueshade) August 20, 2023













