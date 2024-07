Shade ha una nuova fidanzata? La rivelazione

Tra gli ospiti più attesi di stasera lunedì 22 luglio a Battiti Live 2024 troviamo sicuramente il rapper che in passato ha collaborato con molti colleghi dando vita a brani di successo, basti pensare alle accoppiate con la ex allieva di Amici Federica Carta, ma anche J-Ax. Riguardo alla situazione sentimentale di Shade, però, tutto sembra tacere, visto che l’artista torinese ha scelto di vivere con maggior silenzio le sue questioni sentimentali dopo la fine della storia con l’ex fidanzata Gaia Masera.

Attualmente Shade non sarebbe fidanzato e nel corso di una intervista concessa al conduttore Piero Chiambretti si è detto pronto a ‘bruciare la foto dell’ex’, replicando al conduttore che ha ironicamente chiesto se la cosa fosse possibile. Da quel momento in poi il rapper ha preferito tenere la bocca cucita sull’amore, limitandosi in varie occasioni a parlare della sua professione, quella sì, che continua a girare a meraviglia con l’ultimo tormentone Dire fare baciare in coppia con Elettra Lamborghini, candidata al posto di canzone dell’estate, anche se la la battaglia è apertissima con i vari dirimpettai.

Il cantante racconta la sua visione della musica: “Bisogna sentire emozioni”

Per dare vita a delle canzoni di successo non bastano carta e penna, ma servono i sentimenti, quelli che ci tengono vivi e producono, per questo nella visione artistica di Shade diventa fondamentale una questione, che ha provato a decifrare nel corso di una intervista concessa al sito Acrimonia: “Per realizzare un album bisogna vivere le emozioni, la musica è racconto delle stesse. Come si possono vivere emozioni, fare esperienze di cui scrivere in pochi mesi?”.

Lo scorso anno Shade che continua a far discutere sulla presunta nuova fidanzata è tornato a far coppia con l’amica Federica Carta, con la quale si è esibito anche al Festival di Sanremo nel 2018 sotto la dinastia Claudio Baglioni con la canzone Senza farlo apposta, in passato i due erano stati al centro del gossip per delle voci su una loro presunta love story, sempre smentita e che in realtà non avrebbe mai avuto origine.