Shade, Tim Summer Hits – Rimini/ Il sodalizio con J-AX, la dedica ai fan e…

Shade tra i protagonisti di Tim Summer Hits – Rimini

Tra i protagonisti di questa nuova puntata di Tim Summer Hits – Rimini c‘è anche Shade, fresco della collaborazione con J-Ax, con cui ha realizzato Tori Seduti. Un brano uscito giusto un paio di settimane fa e che ha già entusiasmato i fan. Squadra che vince non si cambia, dunque. Shade e J-Ax continuano a scrivere insieme la storia della scena pop e hip hop italiana, con un nuovo brano fresco ed effervescenti.

Shade e J-Ax, due esperti di tormentoni estivi, uniscono le forze per conquistare il pubblico. La canzone, naturalmente, non ha troppe pretese ma si lascia ascoltare. E in un’estate all’insegna della leggerezza, i fan del duo ringraziano.

Shade, chiamata a raccolta per i fan: “Pompate il mio pezzo”

Questa sera, Shade, si esibirà al Tim Summer Hits. E’ uno degli eventi a cui il cantante tiene moltissimo, dato che avrà l’occasione di riabbracciare i suoi fan e godersi una serata di musica dal vivo. “Tori seduti davanti ad un bar, senti che caldo che fa!“, aveva scritto non più tardi di un paio settimane fa, in occasione del lancio del pezzo e dei primi eventi estivi che lo vedevano coinvolto.

“Il brano con J-Ax già lo sapete a memoria, grazie a tutti i presenti! Ci vediamo alle prossime date! Continuate a pompare il pezzo raga! Vi voglio bene”, le parole cariche di entusiasmo, condivise dal cantante sui propri canali sociali.

