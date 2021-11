Shadowhunters Città di ossa, Italia 1/ Lily Collins in un film ad alta tensione

Shadowhunters Città di ossa va in onda oggi, 27 novembre 2021, su Italia 1 a partire dalle ore 14,30. Protagonista principale del film, è la giovane attrice, all’epoca, Lily Collins, modella e attrice che proprio su questo set incontra il primo grande amore della sua vita, l’attore Jamie Campbell Bower. Lily Collins la ricordiamo inoltre per ‘Biancaneve’, ‘Ted Bundy – Fascino criminale’, ‘The English Teacher’ al fianco di Julienne Moore, mentre Camobell Bower lo ritroveremo in seguito in pellicole come ‘Animali fantastici – I crimini di Grindelwald’, mentre in passato ha avuto anche un piccolo ruolo nel primo del doppio film conclusivo della saga dedicata al meghetto più amato al mondo ‘Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1’.

Cuori ribelli/ Su Rete 4 il film di Ron Howard con Tom Cruise e Nicole Kidman

Shadowhunters Città di ossa, la trama del film: un omicidio senza testimoni?

Leggiamo la trama di Shadowhunters Città di ossa. Siamo all’ombra dei grattacieli di New York e la giovane Clary Fray assiste prima ad un omicidio nel quale non vi sono testimoni se non lei, strano perché è stato commesso in un locale davanti e decine di altre persone, poi alla scomparsa della madre, misteriosamente, senza tracce. Scopre quindi che sua mamma è nelle mani del feroce Valentine alla ricerca della Coppa Mortle, un talismano di grande potere. In questo mondo nel quale si ritrova inconsapevolmente, ha a che fare, sotto la luce del sole di una città che non può vedere alcune creature come demoni o vampiri, un universo magico e pericoloso che potrebbe nuocerle gravemente. Fortunatamente incontra Jace, Alec, Isabelle e Nephilim, Shadowhunters, cioè cacciatori di ombre, un gruppo di ragazzi come lei che a loro volta sono visibili solamente a pochi eletti e assieme daranno la caccia al famigerato Valentine per proteggere le creature innocue e impedirgli di trovare la Coppa Mortale.

LEGGI ANCHE:

The Great Wall/ Streaming del film su Italia 1 molto discusso dai criticiSalvate il "Gray Lady"/ Su Rete 4 il film di David Greene

© RIPRODUZIONE RISERVATA