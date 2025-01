Grande Fratello, Shaila Gatta attacca ancora Amanda Lecciso: “Non mi piace, mi sta antipatica”

Le accuse e gli attacchi tra Shaila Gatta e Amanda e Lecciso al Grande Fratello continuano. Durante la puntata di mercoledì scorso l’ex Velina di Striscia la notizia ha attaccato la 36enne leccese accusandola di essere una falsa amica e di non esporsi per evitare critiche o passi falsi. Durante la diretta Amanda non si è scomposta più di tanto ma successivamente parlando con gli altri concorrenti ha rivelato di essere rimasta delusa non solo dall’attacco ma anche della mancata difesa degli altri. E la rabbia di Shaila nei suoi confronti non sembra placarsi.

Luca Calvani choc: urla contro Mariavittoria Minghetti/ Lei scoppia: "Un uomo di 50 anni che..."

Parlando con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, infatti, Shaila Gatta ha attaccato ancora Amanda Lecciso al Grande Fratello. Innanzitutto ha rivelato che per lei è una persona falsa e che non si espone: “Lei è diplomatica? Bugia. Lei ti affronta in compagnia”. E tutte e tre le gieffine hanno ammesso di non credere alla finta modestia della donna e l’hanno accusata di tenere nascosti lati di sé per strategia o per non esporsi troppo ed alla fine per tutti questi motivi Shaila ha concluso di provare una forte antipatia per la sorella di Loredana Lecciso: “Non mi piace mi sta antipatica, come fai dopo quattro mesi a non esporti?”

Mamma di Yulia Bruschi contro Grande Fratello: "Fatta uscire con l'inganno perché scomoda"/ Gravi accuse

Shaila Gatta sul rapporto tra Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso insinua: “Non è vera amicizia”

Durante la chiacchierata con Pamela e Ilaria, Shaila Gatta è arrivata a mettere in dubbio il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso al Grande Fratello: “Non è una vera amicizia, è una farfallina che svolazza in base al momento” E subito dopo ha continuato le sue critiche sostenendo che Amanda si sia creata una specie di ‘ruolo’ nel reality: “Non affronta nessuno, lei dice che è elegante, si autocelebra” La ballerina ha trovato man forte nelle parole delle altre due concorrenti, Pamela infatti ha ammesso: “Per me fa un gioco: non vuole esporsi. Ha un ruolo strano.” Insomma, ormai sembra non esserci alcun dubbio sul fatto che non solo l’amicizia ma proprio il rapporto tra Shaila e Amanda sia irrecuperabile.