Shaila Gatta e Javier Martinez: arriva il bacio al Grande Fratello 2024

Shaila Gatta, dopo essersi riavvicinata a Javier Martinez che, con il suo atteggiamento ha convinto la ballerina a tornare sui propri passi, si sta lasciando sempre più andare al punto da aver baciato il pallavolista argentino con cui ha anche dormito insieme. Dopo l’ultima puntata serale del Grande Fratello 2024 con Signorini, infatti, Shaila non si sta più frenando e sta provando a viversi la storia con Javier che, a sua volta, è sempre più preso da lei. Tra Javier e Shaila il rapporto sta andando avanti nel migliore dei modi ma tra i due, presto, potrebbe spuntare un terzo incomodo.

Beatrice Luzzi attacca Shaila Gatta: "Non ti credo, non sei spontanea"/ "Vedo tanta scienza e poco cuore"

Per animare la casa e creare nuove dinamiche, infatti, gli autori starebbero pensando di fare entrare l’ex fidanzato di Shaila Gatta. Una situazione che è stata già percorsa nelle scorse edizioni come nella scorsa quando in casa, Mirko Brunetti si è ritrovato con la fidanzata Greta Rossetti che ha poi chiuso e con la ex Perla Vatiero con cui ha ricostruito il rapporto per poi chiudere nuovamente dopo il GF.

Shaila Gatta innamorata di Javier Martinez? "Quando sto con lui mi sento bene"/ "Mi sono resa conto che..."

L’ex fidanzato di Shaila Gatta verso il Grande Fratello 2024

Una bomba lanciata da Biagio D’Anelli sta facendo tremare i fan di Shaila Gatta e javier Martinez perché, secondo quanto riferito da D’Anelli, nella casa del Grande fratello potrebbe entrare l’ex fidanzato della ballerina. Si tratterebbe di Salvatore Monaco, noto come Sasà, calciatore del Catania di cui Shaila ha parlato negli scorsi giorni nella casa descrivendolo come il principe azzurro.

“Attenzione! Salvatore potrebbe entrare nella Casa. Lei lo ha descritto come il suo uomo ideale, e c’è un pre-accordo in vista. Se si trova un accordo economico, potremmo vederlo presto al GF!”, le parole di Biagio D’anelli. Nella casa del Grande fratello, dunque, sta per formarsi un nuovo triangolo?

Shaila Gatta: "Javier Martinez? Bravo e... duro"/ Confessione hot al Grande Fratello 2024