Shaila Gatta e il dietrofront su Javier Martinez al Grande Fratello 2024: “Con lui mi sento bene“

Alla fine Shaila Gatta ha deciso di tornare sui suoi passi e, al Grande Fratello 2024, è arrivato il riavvicinamento a Javier Martinez dopo le iniziali titubanze. L’ex Velina si è resa conto di aver trovato nel pallavolista una persona davvero speciale e, dopo aver espresso alcune incertezze iniziali sul suo carattere, sembra ora convinta di volerlo conoscere approfonditamente e negli ultimi giorni è esplosa la complicità, tra sguardi, abbracci e notti trascorse insieme.

“Mi sono resa conto che Javier è proprio un uomo, e a me piace un uomo così da conoscere: si è comportato bene, mi ha rispettato, ha avuto pazienza. Poi ha tante cose da raccontare: quando sto con lui mi sento bene e mi sono resa conto di aver fatto una sciocchezza“, ha ammesso Shaila in Super-Led nel corso della puntata di questa sera. Inoltre, spiega perché ha avuto questo repentino cambio di prospettiva nei suoi confronti: “Io, come tutti quanti, ho delle zone di comfort: lui esce fuori dai miei schemi e avevo paura di questo, poi ho deciso di fare la coraggiosa“.

Shaila Gatta e Javier Martinez: “Il bacio non c’è ancora stato“

Shaila Gatta e Javier Martinez sono sempre più vicini al Grande Fratello 2024 e, parallelamente, l’ex Velina ha deciso di frenare con Lorenzo Spolverato ammettendo che ora tra loro c’è soltanto un rapporto di amicizia: “Con Lorenzo ho messo un punto. Ora lui dice che c’è questo quieto vivere, ha questo interesse nei miei riguardi ma ho specificato che siamo amici“.

Alfonso Signorini, a seguire, convoca anche Javier in Super-Led ed entrambi confermano che il bacio tra loro non è ancora scattato. “Quello che c’è stato è uno stuzzicarsi in maniera simpatica“, ammette il concorrente, confermando che è ancora presto per parlare di bacio.

