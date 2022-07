Shaila Gatta e Alessandro Zarino, flirt?/ L’ex UeD e la ballerina avvistati insieme

Flirt in corso tra Shaila Gatta e Alessandro Zarino?

Shaila Gatta e Alessandro Zarino stanno insieme? Stando ad alcune indiscrezioni trapelate sui social e riportate da Deianira Marzano, l’ex velina di Striscia la notizia e l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbero un flirt. Come ha segnalato l’influencer sul suo profilo Instagram, i due sono stati avvistati insieme in più occasioni. Già il mese scorso Shaila e Alessandro hanno pubblicato su Instagram foto scattate a Torre Normanna, in Costiera Amalfitana. Naturalmente negli scatti non apparivano assieme, ma le immagini erano state pubblicate nelle stesse ore facendo insospettire i loro fan. Shaila Gatta, attualmente al timone di Paperissima Sprint insieme a Mikaela Neaze Silva, lo scorso maggio ha ufficializzato la fine della relazione con il calciatore Leonardo Blanchard, dopo due anni insieme: “Io e Leonardo non stiamo più insieme. Sono stati anni bellissimi, ho solo bei ricordi, nessun rancore, veramente tante risate. Come tutti i percorsi che intraprendiamo nella vita, le cose possono cambiare e possono cambiare anche le nostre esigenze”, aveva scritto sui social la ballerina.

Alessandro Zarino è diventato famoso partecipando come single a “Tempation Island”. Nell’ultima puntata dell’edizione 2019, Jessica Battistello aveva lasciato il fidanzato Andrea Filomena ed era uscita dal programma con il tentatore Alessandro. Poco dopo però le loro strade si erano separate e Zarino si è seduto sul trono di Uomini e Donne dove aveva conosciuto Veronica Burchielli, dalla quale aveva ricevuto un “no” al momento della scelta. In seguito Veronica è diventata tronista e ha deciso di lasciare lo studio proprio con Alessandro. La loro storia d’amore, però, è durata solo 5 mesi: “La strada di Alessandro dalla mia si è divisa, non siamo più una coppia. È stato un percorso che non rinnegherò mai nel bene o nel male, nonostante tutto“, aveva scritto su Instagram la Burchielli. Al momento né Shaila Gatta né Alessandro Zarino hanno confermato o smentito i gossip su di loro: sono solo amici o qualcosa di più?

