Grande Fratello 2024, Shaila Gatta e Javier Martinez sono tornati insieme, lui avverte: “Non giocare con i sentimenti delle persone”

Questa sera, lunedì 14 ottobre 2024, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2024 e molto probabilmente spazio avrà anche il continuo tira e molla tra Shaila e Javier. I due nelle scorse ore si sono riavvicinati e chiari dopo il duro confronto dei giorni scorsi e il pallavolista è ritornato sui suoi passi volendo concedere un’altra possibilità all’ex Velina di Striscia la notizia. Tornata l’intesa Shaila Gatta e Javier Martinez si sono lasciati andare a coccole e confidenze ieri notte in giardino.

Shaila Gatta e Javier Martinez sono ritornati insieme al Grande Fratello 2024 ma l’ex corteggiatore di Uomini e Donne tra una confidenza e l’altra ha voluto mettere le cose in chiaro avvertendo la ballerina di non giocare con i sentimenti degli altri: “Se devi fare la ca**ona, non lo fare con me. Ti avverto, non giocare con i sentimenti delle persone” “Mai, non sono il tipo” è stata la replica immediata di Shaila. La complicità tra i due è scresciuta sempre di più sino a trasformarsi in vere e proprie effusioni, Javier ha provato a baciare Shaila che però si è tirata indietro: “No, sei fuori. Mi piace immaginarle queste cose.” E subito dopo ha aggiunto: “Non lo voglio questo bacio.”

Hanno parlato molto Shaila Gatta e Javier Martinez al Grande Fratello 2024 prima in giardino durante la notte e poi in sauna. Javier si è confidato con Shaila a cuore aperto spiegando il suo comportamento di quest’ultimi giorni. Dopo la scorsa puntata in lei aveva visto un atteggiamento poco chiaro e per questo aveva deciso di prendere le distanze ma allo stesso tempo ha pensato: Io dopo la puntata mi sono detto ‘non essere orgoglioso se c’è qualche spiraglio…’ però non aspettarti il tappeto coperto di fiori. Un interesse l’ha percepito ed ecco perché Javier si è riavvicinato a Shaila. Il pallavolista, però, ha concluso dichiarando che pur essendosi lasciato andare, vuole proseguire questa conoscenza con estrema calma e serietà. “Sto con i piedi per terra