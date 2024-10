Shaila Gatta tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez: cambia ancora idea al Grande Fratello 2024

Shaila Gatta continua ad avere le idee confuse tra Lorenzo Spolverano e Javier Martinez. Dopo aver dichiarato di non provare alcun interesse per Javier e di essere più attratta da Lorenzo, nella giornata di ieri, ha cambiato nuovamente idea dopo aver avuto ancora un confronto con il pallavolista argentino. “Ho provato a guardarti con altri occhi, ma non ce la faccio. Nel senso che ancora mi crei un effetto strano. Non ti toglierò mai il saluto. Facevo anche delle cose per provare a piacerti e mi sono snaturato un po’. Non ti vedrò mai come un’amica, questo l’ho capito”, le parole dell’argentino che, negli scorsi giorni, ha evitato di avere contatti con lei.

“Sono un po’ in imbarazzo. Ti stimo e sappi che vedo il tuo comportamento. Ti chiedo scusa e mi prendo le mie responsabilità. Io sono tranquilla, se mi vuoi stare lontano ok, fallo. Sono io che ho delle cose… ho dei limiti, delle paure, mi chiudo“, è stata la risposta di Shaila che, poi, si è sfogata con le tre di Non è la Rai.

Dopo il confronto con Javier Martinez, Shaila Gatta si è confidata con Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere lasciandosi andare a parole spiazzanti per il pubblico del Grande Fratello. “Mi fa effetto, sono stata proprio una stupida. Mi fa bollire il sangue. Lui è stato carinissimo. Mi ha detto che non riesce a vedermi come un’amica. Domani sarò carina, gli porterò una tisana, qualcosa. Che bello, mi piace! Ragazze è stato proprio uomo, un uomo maturo, che bellezza. Io avevo bisogno di tutta questa confusione per capire”.

Poi ha aggiunto: “Adesso ho capito. A un certo punto mi ha detto ‘perdonami se non ti do molta corda perché so che tra noi non c’è speranza’. Io morivo e dentro mi dicevo ‘la speranza ce sta, ce sta eccome’. Mamma mia. Poi ci siamo abbracciati. Ragazze mi ha fatto un se…. avete capito no? Ecco quello“.