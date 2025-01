Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 30 gennaio 2025, Shaila Gatta si è lasciata andare ad una pesantissima insinuazione che ha sconvolto tutti. C’è da dire che durante la diretta lei e Lorenzo Spolverato non sono stati al centro della scena, e forse per questo motivo hanno lanciato accuse pesanti all’impalcatura che sta dietro al reality. Oltretutto, il modello milanese ha avuto un crollo verso la fine della puntata, lasciando intendere di voler abbandonare il gioco.

Il motivo? Secondo lui non è abbastanza capito, si sente stanco e non ha più le forze. Dopo un supporto emotivo consistente da parte di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, il fidanzato di Shaila Gatta è tornato però sui suoi passi, ritrovando un po’ di motivazione per andare avanti. Sarà stata solo una strategia per far parlare di sè? In ogni caso, durante la diretta di giovedì 30 gennaio ci sono stati diversi momenti di tensione, soprattutto sul caso Helena Prestes: sembra sia proprio Lorenzo a influenzare gli altri concorrenti della casa per andarle contro. Dopo la puntata, Shaila Gatta lo ha consolato a suo modo, con una pesante maldicenza.

Shaila Gatta consola Lorenzo Spolverato e lancia l’accusa: “Ingiustizia, alcuni sono qui per…”

“Sappi che qualcuno di loro ci arriverà in finale“, ha tenuto a dire Shaila Gatta a Lorenzo Spolverato. Nel tentativo di consolarlo ha fatto uscire quello che pensa davvero sul Grande Fratello e sugli altri gieffini. “L’ingiustizia è già che certe persone sono qui dentro.” ha continuato la ballerina. “E un domani sul set al cinema ti troverai qualcuno che è andato a letto con il regista“. L’ex velina ha dunque fatto capire che molti dei concorrenti del reality sono lì perchè sono raccomandati.

Appena Shaila Gatta pronunciava quelle parole, gli autori hanno subito fatto scattare la censura. Forse la ballerina ha osato parlare di raccomandazione dopo aver visto certe dinamiche del mondo dello spettacolo, dato che all’inizio del reality aveva detto pubblicamente di aver ricevuto avances per ottenere dei ruoli e che di questo non ne aveva mai parlato a nessuno. Oltretutto, Alessandro Zarino, il suo ex fidanzato, aveva dichiarato sui social che lei era “scesa a compromessi” pur di lavorare nel mondo dello spettacolo. Ad ogni modo, quello che ha detto Shaila Gatta non è passato inosservato: quali saranno i concorrenti secondo lei raccomandati di questa edizione del Grande Fratello?