Helena Prestes provoca Shaila Gatta durante l’ultima puntata del Grande Fratello. La diretta di giovedì 30 gennaio si è aperta con forti tensioni che hanno visto protagonista, ancora una volta, Helena. La notte precedente alla puntata, infatti, i concorrenti si sono riuniti per discutere del suo comportamento, accusandola di essere rientrata nel reality con un atteggiamento ancora più provocatorio di prima. Nel frattempo, però, a difesa della modella brasiliana sono intervenuti alcuni suoi amici, tra cui Stefania Orlando, Iago Garcia e Amanda Lecciso.

Secondo loro, la modella brasiliana sarebbe vittima di un vero e proprio accanimento, tanto da spingerli ad usare parole forti come bullismo e branco. A rendere la situazione ancora più polemica è stato il fatto che, mentre nella Casa infuriava la discussione, Helena stava beatamente dormendo. Di fronte a questa situazione, persino Alfonso Signorini è intervenuto in difesa di Helena, esortando gli altri concorrenti a non coalizzarsi contro di lei, ma piuttosto ad avere un confronto. Ma, nemmeno durante le pause pubblicitarie il clima si è disteso, con Helena e la sua storica rivale Shaila che hanno continuato a scontrarsi senza risparmiarsi frecciatine.

Helena Prestes e Shaila Gatta ai ferri corti: le forti provocazioni durante la diretta del Grande Fratello

Ma cos’è successo esattamente? Durante uno dei blocchi pubblicitari della diretta del Grande Fratello, Shaila Gatta ha attaccato gli amici di Helena Prestes, accusandoli di comportarsi come suoi avvocati difensori. Secondo l’ex velina, Iago Garcia e Stefania Orlando – entrati nel reality in corsa – sarebbero ben consapevoli del grande seguito che Helena ha fuori dalla Casa e, proprio per questo, avrebbero deciso di schierarsi dalla sua parte. In sostanza, per Shaila, i due non starebbero costruendo un proprio percorso nel programma, ma si limiterebbero a seguire Helena senza esprimere davvero le loro opinioni.

A quel punto, la modella brasiliana è intervenuta per difendere i suoi amici, ribaltando l’accusa su Shaila. Secondo Helena, infatti, sarebbe proprio l’ex velina a non avere una personalità ben definita, visto che da mesi si lascia plasmare dal fidanzato, Lorenzo Spolverato. La Prestes ha sottolineato come, all’inizio del reality, Shaila sembrasse più indipendente e sicura delle proprie idee, mentre ora si limiterebbe a seguire le posizioni di Lorenzo. “Non parlare così di Iago e Stefania perché loro hanno una personalità a differenza tua ultimamente”, ha detto la Prestes, lasciando l’ex allieva di Amici senza parole.