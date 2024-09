Shaila Gatta gela Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024: niente storia?

Nei primi giorni di Grande Fratello 2024 gli occhi dei telespettatori avevano iniziato a posarsi su Shaila Gatta e l’avvicinamento con Lorenzo Spolverato, il giovane modello che non ha nascosto fin da subito l’interesse per l’ex velina di Striscia la notizia. Ma la scintilla non sembra scoccata in maniera definitiva tra loro, anzi, Shaila Gatta nelle ultime ore avrebbe deciso di mettere in chiaro le cose con Lorenzo Spolverato, allontanando l’ipotesi fidanzamento, almeno per adesso. In un confronto andato in scena nella Casa, il modello ha spiegato: “Sono tanto geloso. Io finora ho trovato ragazze che mi permettevano di essere morboso. Una scena come hai fatto prima non esiste, è troppo. Sei libera di fare le tue esperienze, ma se sei fidanzata un amico ti fa un massaggio?”

Immediata la replica di Shaila Gatta a Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello 2024, che ha espresso così il suo punto di vista: “Se sono fidanzata, non mi faccio fare i massaggi da altri, ma non sono fidanzata, ma gli amici li ho sempre baciati, sono fatta così, amo il contatto fisico” ha ammesso l’ex allieva di Amici.

Shaila Gatta rivela a Lorenzo Spolverato: “Ho collezionato casi umani”

Nella chiacchierata andata in scena nella casa del Grande Fratello 2024, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno proseguito con le rivelazioni, con in particolare la ragazza napoletana che ha colto l’occasione nel dialogo per rievocare alcune sue storie d’amore finite male, svelando come i suoi ex fossero tutti a conoscenza del suo bisogno di fisicità anche con gli amici:

“I miei fidanzati lo sapevano e se non gli stava bene, ciao. Io ho collezionato uomini con disagi, ma non mi hanno lasciato per gelosia, ho una compilation di casi umani” ha raccontato l’ex velina di Striscia la notizia nella Casa.

