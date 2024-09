Grande Fratello 2024, crollo per Shaila Gatta: Lorenzo Spolverato la consola

Shaila Gatta in crisi al Grande Fratello 2024. Sono passate poche ore dall’inizio dell’edizione 2024-2025 e improvvisamente la ex velina di Striscia La Notizia ha un crollo all’interno della casa. Un momento di sconforto per la bellissima Shaila che trova in Lorenzo Spolverato una spalla su cui piangere e a cui confidare i motivi di questo suo improvviso momento no. I due erano all’interno della sauna quando Shaila ha cominciato a confidargli le sue insicurezze e paure e di essere in continua lotta con se stessa. Il modello milanese sentendo il suo sfogo ha provato a rincuorarla.

Nel dettaglio, Lorenzo Spolverato ha cercato di tirarle su il morale: “Secondo me, sei già coraggiosa. Hai lasciato casa a soli sedici anni per inseguire i tuoi sogni, e questo richiede grande determinazione” Subito dopo l’ha invitata ad accettarsi per come si è con pregi e difetti e con tutte le nostre sfaccettature. Ha poi aggiunto che bisogna accettarsi ed eliminare i pregiudizi e i giudizi negativi che si hanno non solo verso gli altri ma anche verso se stessi.

Shaila Gatta piange al Grande Fratello 2024, perché? “Non so cosa mi sta succedendo”

Dopo aver ascoltato le parole di conforto di Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta al Grande Fratello 2024 è scoppiata a piangere: “Ma che mi sta succedendo oggi, che confusione. Non lo so perché mi sta prendendo così. Mi sento strana. Rispuntano tutte le cose, tante cose che magari non ti perdoni” E poi si è lasciata andare ad un lungo e duro sfogo in cui come un fiume in piena ha confessato come si sente e come sta vivendo questi primi giorni all’interno della Casa. Non ha solo il gioco a preoccuparla, però, ma anche delle questioni familiari.

Durante la chiacchierata con Lorenzo Spolverato, infatti, Shaila Gatta ha confessato di non aver un rapporto idilliaco con la sorella Jessica. Quest’ultima si è sposata a soli 18 anni quando la concorrente del Grande Fratello 2024 aveva solo 13 anni. Si vedono poco e le manca tantissimo perché non hanno potuto vivere come due sorelle normali facendo le cose tipiche, viaggi, uscite, vancanze, che le sorelle fanno insieme. Nel reality di Canale5 sembra proprio che Shaila ha trovato in Lorenzo un amico e confidente e sul web in molti ipotizzano che tra i due possa nascere un flirt.