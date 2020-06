Shaila Gatta/ “Sogno un programma tutto mio” (Ciao Darwin)

Pubblicità

Shaila Gatta è una ballerina di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione, il varietà di successo condotto da Paolo Bonolis e trasmesso in replica su Canale 5. Tra le prime ballerine dello show c’è la bellissima Shaila, ex velina di Striscia La Notizia ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Tutto, infatti, è nato proprio grazie alla partecipazione al talent show di successo di Canale 5 che è stato il suo biglietto di accesso a Mediaset come ha raccontato la stessa ballerina durante un’intervista rilasciata a La città di Salerno: “ho partecipato per la prima volta ad un provino nel 2015 e fui presa per la trasmissione “Amici”. È stata la mia prima rivincita. Poi è arrivato tutto il resto”. Un debutto importante visto che poi la ballerina è approdata sul bancone di Striscia La Notizia diventando a soli 22 anni velina. Ma dietro questo successo c’è tanto studio, dedizione e sacrificio e la voglia matta di non smettere mai di credere nei propri sogni. “Non bisogna mai smettere di credere nei sogni. Sono partita dal niente, da una famiglia umilissima, da un quartiere a rischio. Ma ho sempre creduto in me, non mi sono mai arresa nonostante le difficoltà. Qualche volta sono anche caduta ma l’importante è rialzarsi. Sapere imparare dagli errori” ha detto la ballerino.

Shaila Gatta boom di likes su Instagram

Nata e cresciuta a Secondigliano, in provincia di Napoli, Shaila Gatta a La città di Salerno ha raccontato come la sua terra non abbia influito sui suoi sogni e sul desiderio di raggiungere i propri obiettivi. “Secondigliano è un quartiere difficile, ma c’è anche tanta brava gente, con un grande cuore, che ha voglia di riscattarsi, proprio come ho fatto io” ha precisato la ballerina che ha sottolineato – “alla fine siamo noi a decidere se diventare burattini della criminalità oppure impegnarci per una vita migliore”. Sicuramente lei ha scelto la via del sacrificio, del sudore, dell’impegno e della passione che l’hanno portata a lasciare giovanissima la sua terra per realizzare i suoi sogni. “È stata una scelta coraggiosa ma nella vita vince chi ha coraggio. Ho pensato alla mia vita, al mio futuro e ho capito che dovevo spostarmi altrove per realizzare il mio sogno: quello di ballare, di poter lavorare in tv” ha detto la ballerina che lo scorso anno è stata anche premiata con il Premio Nassiriya per la pace nel Cilento. Un riconoscimento che ha ritirato con grandissimo orgoglio: “il Cilento è una terra che amo tantissimo, per la sua bellezza e per l’accoglienza. Un riconoscimento importante, che dedico a tutti i giovani che non si arrendono ma che combattono per ottenere le cose”. Tra i progetti futuri la ballerina e influencer dopo aver conquistato Instagram sogna di lavorare nel mondo della televisione con un programma tutto suo. “Sogno di fare la conduttrice, avere un programma tutto mio” – ha detto la ballerina che si ispira a mostri sacri come Heather Parisi e a Lorella Cuccarini su cui dice “loro sono davvero due grandi artiste. Mi piacerebbe condurre un varietà di quel tipo, riadattato in stile moderno, un varietà 2.0”.



