Shall we dance?/ Su Rete 4 il film con Richard Gere e Susan Sarandon

Shall we dance?, film di Rete 4 diretto da Peter Chelsom

Shall we dance? è una commedia musicale del 2004 che va in onda oggi, 6 gennaio, a partire dalle 21,20 su Rete 4. Il film è il rifacimento della pellicola giapponese datata 1996 dal titolo Vuoi ballare? La regia è di Peter Chelsom, mentre gli interpreti principali sono: Richard Gere, Susan Sarandon, Jennifer Lopez, Stanley Tucci, Lisa Ann Walter e Bobby Cannavale.

La colonna sonora di Shall we dance? comprende tanti classici famosi come Moon River, Sway, Happy Feat, Andelucia, Santa Maria e Book of love. Il film Shall we dance? è stato un grande successo di pubblico, mente la critica ha avuto pareri non unanimi: per alcuni la pellicola risulta stucchevole e mielosa, per altri, non avendo nessuna particolare pretesa riesce nell’intento di far trascorrere ore piacevoli grazie anche alle musiche e al ballo, ritornato di gran moda in virtù delle tante scuole dedicate.

Inizialmente il ruolo di Richar Gere in Shall we dance? doveva essere affidato a Tom Hanks. Susan Sarandon è considerata una delle attrici migliori della sua generazione, è stata candidata cinque volte ai premi Oscar e ha vinto la statuetta nel 1995 per Dead Man Walking. Oltre ad essere attrice è una grande attivista. Richard Gere ottiene la fama mondiale nel 1980 grazie al film American Gigolò grazie al quale è stato consacrato come un nuovo sex simbol. Tra i suoi successi bisogna citare: Pretty Woman, Ufficiale e gentiluomo, la Frode e Chicago che gli è valso il Golden Globe come miglior attore. È stato sposato per 4 anni con la famosa top model Cindy Crawford.

Shall we dance? La trama del film

La storia del film Shall we dance? si concentra sulla vita tranquilla di John, un avvocato di Chicago sposato con Beverly con la quale vive insieme ai loro figli. In apparenza la loro esistenza può apparire perfetta, ma in realtà, John non è affatto felice e la routine quotidiana gli provoca molta insofferenza. Le cose cambiano quando, per caso, John si ritrova di fronte ad una scuola di danza e nota lo sguardo intriso di malinconia della maestra Paulina. L’uomo rimane affascinato dalla bellezza della donna e decide di iscriversi alla scuola, certo di poter prendere parte ai suoi corsi.

Purtroppo, però, John rimane deluso quando scopre che lezioni di ballo sono tenute dall’anziana proprietaria della scuola e pertanto gli inizi per lui non sono dei migliori. John ha modo di fare conoscenza con due simpatici compagni di corso, Vern e Chic e grazie a loro comincia a provare più interesse verso la danza. Infatti, nonostante la riluttanza di Paulina che ritiene il ballo una disciplina seria e non un mezzo per avvicinare le donne, John fa molti progressi e tiene nascosta la sua nuova passione per la danza a sua moglie, anche se il suo fidato amico lo vorrebbe convincere a farlo. John è moto convinto della sua bravura e decide di partecipare ad una gara di ballo, mentre Paulina per aiutarlo prova con lui un tango particolarmente sensuale.

Tra i due si è creato un bel feeling e la ragazza gli confessa il motivo per cui ha smesso di ballare. Intanto Beverly, scopre il segreto del marito e lo incoraggia a partecipare con fermezza alla gara, avendo compreso quanto per lui sia importante. Una storia a lieto fine che vede tutti i protagonisti ritrovare nuova linfa e motivazioni per andare avanti.











