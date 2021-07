Shaqiri alla Lazio?/ Calciomercato news, primi contatti con il Liverpool

CALCIOMERCATO NEWS, SHAQIRI PER L’ATTACCO

La Lazio sta lavorando in questi giorni di calciomercato in cerca di nuovi elementi per migliorare l’organico da mettere a disposizione di mister Sarri. In particolare, i biancocelesti stanno cercando nuovi esterni d’attacco e stando alle indiscrezioni più recenti c’è un nome che potrebbe fare al caso della società di Lotito, ovvero quello di Xherdan Shaqiri. Ala destra classe 1991 di proprietà del Liverpool, con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023, Shaqiri ha maturato una certa esperienza a livello internazionale sia a livello di club che con la Nazionale svizzera, senza dimenticare il suo passato in Serie a tra il gennaio ed il giugno del 2015 quando ha vestito la maglia dell’Inter segnando tre reti in 20 apparizioni. Le caratteristiche di Shaqiri potrebbero essere quelle giuste per consentire a mister Sarri di attuare il suo proverbiale 4-3-3.

Kaio Jorge al Milan?/ Calciomercato news, i rossoneri si fanno avanti con un'offerta

CALCIOMERCATO NEWS, SI TRATTA COL LIVERPOOL

Le chances di vedere Shaqiri alla Lazio crescono quindi in queste ore. Nella passata stagione con la maglia del Liverpool Shaqiri ha collezionato 22 presenze complessive tra campionato e coppe arricchite pure da una rete e quattro assist vincenti per i compagni. La trattativa è appena iniziata e deve ancora entrare nel vivo ma i rumors riportano che La Lazio potrebbe aggiudicarsi lo svizzero per 12 milioni di euro, ovvero qualcosa in meno rispetto a quanto effettivamente richiesto inizialmente dal Liverpool.

LEGGI ANCHE:

NANDEZ ALL'INTER?/ Calciomercato news, Maran: "Perfetto nel 3-5-2 di Inzaghi"Calciomercato Lazio/ Diverse pretendenti sulle tracce di Luis Alberto

© RIPRODUZIONE RISERVATA