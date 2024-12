DIRETTA GIRONA LIVERPOOL, REDS ANCORA A PUNTEGGIO PIENO

La Champions League torna in campo con la diretta Girona Liverpool e lo fa alle 18,45 di martedì 10 dicembre 2024 con una partita valida per la sesta giornata della fase campionato. La sfida sarà tra due squadre che vivono momenti opposti ma che cercano i tre punti. Il Girona ha vinto una sola delle cinque partite disputate ed è uscito sconfitto dall’ultima trasferta contro lo Sturm Graz. Il Liverpool è a punteggio pieno e ha vinto tutte le partite fino ad ora giocate tra cui il 2 a 0 in casa del Real Madrid.

Diretta/ Liverpool Manchester City (risultato finale 2-0): Reds in fuga, crisi Guardiola! (1 dicembre 2024)

DIRETTA GIRONA LIVERPOOL, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Girona Liverpool sarà necessario un abbonamento a Sky o alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Potrete anche seguire questa partita attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni.

GIRONA LIVERPOOL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi delle probabili formazioni in vista di questa partita. Il Girona di Michel si affiderà a Gazzaniga tra i pali con Frances, Juanpe, Krejci e Blind a formare la linea a quattro. Martin, Romeu e Gutierrez saranno i tre centrocampisti a sostegno del tridente formato da Asprilla, Miovski e Gil.

Video Sturm Graz Girona (1-0)/ Gol e highlights: sbandata spagnola (27 novembre 2024, Champions League)

Il Liverpool di Slot si affiderà ancora a Kelleher tra i pali con una difesa formata da Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson. Jones e Gravenberch agiranno in mediana a supporto di una trequarti formata da Salah, Szoboszlai e Gakpo ad alternarsi con Luis Diaz che agirà da punta.

GIRONA LIVERPOOL, LE QUOTE

Utilizziamo le proposte di AdmiralBet per vedere quali sono le quote della diretta Girona Liverpool. I favoriti sono gli inglesi che vedono la loro vittoria a 1,45 nonostante siano in trasferta e giocano contro gli spagnoli che sono dati a 6,00 con il pareggio X a 4,80.