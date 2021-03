SHAQUILLE O’NEAL SI DA’ AL WRESTLING/ Video: arriva l’ambulanza nel primo match!

Shaquille O’Neal, da eroe del basket a eroe del wrestling? Il passaggio è effettivamente avvenuto, l’ex stella dell’NBA che nel corso della sua carriera ha centrato molte incursioni extracestistiche, come quelle nel mondo del cinema, si è rilanciato sul ring nel circuito di Aew Dynamite, roster del wrestling molto seguito in America, con gli incontri seguitissimi in pay-per-view dagli appassionati. L’esordio di Shaq è stato in realtà anticipato, considerando che dovrà presenziare tra qualche giorno al sempre atteso All Star Game dell’NBA. E allora l’ex fenomeno del basket ha deciso di rompere il ghiaccio, in questo match a coppie miste che ha coinvolto anche Jade Cargill, impegnata nel match assieme a Shaq contro Cody Rhodes e Red Velvet. E Shaq ha potuto esordire con una vittoria nel circuito proprio grazie alla sua compagna di ring, che ha schienato Red Velvet mentre O’Neal non se l’è cavata altrettanto bene con l’aggressivo Cody, anche se sicuramente per Shaq la mole e il fisico possente hanno rappresentato un fattore in più per cavarsela bene sul ring.

SHAQ CONTRO UN TAVOLO, ARRIVA L’AMBULANZA

Come detto, il momento più spettacolare dell’incontro, come previsto dalla storyline che negli incontri di Aew Revolution è sempre particolarmente appariscente, è stato quando Shaq è stato schienato e con un crossbody si è schiantato come si vede nel video del match contro un tavolo, con Cody che ha avuto la meglio e i fans che hanno dimostrato, anche dalle reazioni postate sui social, di non aspettarsi un impatto così duro per Shaquille O’Neal sul ring. E’ arrivata addirittura l’ambulanza a caricarsi il dolorante Shaq, che ha garantito un colpo di scena: quando il reporter Tony Schiavone ha aperto la porta infatti non lo ha più trovato all’interno del mezzo: la storia avrà dunque un seguito con Shaq pronto a giurare vendetta a Cody Rhodes, mentre come detto è stata comunque Jade Cargill a garantire la vittoria di coppia al grande Shaq, che anche negli anni ruggenti della sua carriera cestistica non ha mai nascosto la sua grande passione per il wrestling, di cui si è sempre dimostrato un accanito tifoso.





