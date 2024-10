REY MYSTERIO MASCHERA: XAVIER WOODS GLIELA STRAPPA VIA

Rey Mysterio e Xavier Woods si sono sfidati a Raw, nella notte: nel corso dell’incontro, il classe 1986 è riuscito a liberarsi da una presa dell’avversario e gli ha tirato giù la maschera. Così, Rey si è subito coperto il volto, con il pubblico sotto shock: una volta terminato l’incontro, a Woods è stato chiesto se quello di smascherare Mysterio fosse stato un gesto volontario ma questo ha replicato spiegando che non era così. Si sarebbe trattato, infatti, di un gesto fortuito. Rey ha portato una maschera dal 1989 al 1999 e l’ha poi ripresa dal 2002: a questa, il wrestler cambia colore di volta, in base alla cromatura del vestito che indossa.

Solo in un paio di occasioni Rey Mysterio si è mostrato senza la maschera, come lo scorso 2020, quando si è fatto vedere a volto scoperto in occasione del compleanno della moglie Angelica. Il wrestler, in quell’occasione, ha postato anche delle immagini su Instagram, prendendo alla sprovvista i tanti fan che in pochissime occasioni hanno avuto modo di vedere quale sia il vero volto dell’atleta di origini messicane.

QUANDO REY MYSTERIO SI È ESIBITO SENZA MASCHERA IN CARRIERA

Rey Mysterio ha abbandonato la maschera in più di un’occasione in carriera: questa, simbolo dei lottatori messicani, è stata abbandonata dal wrestler quando è stato sconfitto in un match di coppia con Konnan dagli Outsiders, il 21 febbraio 1999. Nel 2005, in un “Super Show” della WWE, Rey ha tenuto un discorso sul collega e amico Eddie, morto pochi giorni prima, togliendosi la maschera ma voltandosi verso terra per non farsi vedere. Dunque, sono varie le occasioni in cui il wrestler si è esibito o mostrato senza la maschera, anche se sono piuttosto rare nel corso della carriera ma soprattutto volontarie, contrariamente a quanto accaduto nel corso del match con Xavier Woods.