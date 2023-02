Shari con “Egoista” a Sanremo 2023/ La “protetta” di Salmo stenta decollare, non convince la Sala Stampa

Shari al penultimo posto a Sanremo 2023 per la sua “Egoista”

Shari è tra i big in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023 con il brano “Egoista”. La protetta di Salmo al suo debutto sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo ha rischiato grosso durante la discesa delle “famose” scale di Sanremo. Complice il suo outfit, un tubino leopardato griffato Dolce & Gabbana, la cantante ha rischiato di cadere sulle scale di Sanremo. In suo soccorso Amadeus e Gianni Morandi. Una grande occasione per la cantante che ha portato in gara un brano scritto da Salmo in cui si parla d’amore: “parla di quando io mi sono sentita egoista. Credo ci si possa rispecchiare nelle mie parole, perché siamo tutti un po’ egoisti soprattutto in amore. Ha dei contrasti di dinamica, anche a livello di testo è elegante ma c’è anche un po’ di rabbia. Ci sono affezionata perché l’ho scritto in un momento intimo in cui non credevo più in me stessa e nella musica che scrivevo”.

Eppure il brano non ha brillato particolarmente considerando i voti della sala stampa dei giornalisti che l’hanno relegato al penultimo posto della classifica provvisoria dei 14 big della seconda serata e nella classifica generale delle prime due serate.

Shari a Sanremo 2023: “Sono pronta, la paranoia grossa è passata”

Una cosa è certa: per Shari partecipare al Festival di Sanremo 2023 è una grandissima occasione. “Sono pronta, la paranoia grossa è passata” – ha detto la giovane interprete che ha aggiunto – “riascoltando i brani che avevo, Egoista era il più completo. Potrebbe essere quello giusto, mi sono detta. Perché il Festival? Voglio lanciarmi in sfide nuove per divulgare la mia musica a più gente possibile”. Alla vigilia del Festival ha raccontato alla stampa: “mi sento molto bene. Sto lavorando un sacco per preparare tutto, sono emozionata. Ma più che altro ho tirato un sospiro di sollievo quando sono stata scelta per Sanremo. È la migliore vetrina per far sentire la mia musica”.

Per Shari il Festival è una grandissima sfida, ma al tempo stesso una opportunità per far sentire la sua musica. “Canto da quando sono piccola e sogno da sempre di calcare quel palco. Vorrei parlare di me tirando fuori l’artista che sono emozionandomi e facendo emozionare gli altri” – ha detto la cantante che ha concluso dicendo – “porto la mia musica, il resto non mi tocca. Sono piena di canzoni ancora inedite, per cui ne sentirete parecchie nei prossimi tempi. Anche se non so ancora come e quando”.

