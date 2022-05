Shari Shattuck, ex moglie di Ronn Moss/ Le figlie Creason e Calee

Shari Shattuck: chi è l’ex moglie di Ronn Moss?

Shari Shattuck è l’ex moglie di Ronn Moss, da cui ha avuto le due figlie Creason Carbo (nata nel 1994) e Calee Maudine (nata nel 1998). Nata il 18 novembre 1960 ad Atlanta, Shari Shattuck è apparsa in centinaia di spot pubblicitari, TV, film e produzioni teatrali. Alcuni ruoli includono “Dallas”, “Life Goes On” e “On Deadly Ground”. Come modella, è apparsa sulla copertina di Playboy nell’aprile 1980 e in numerose altre riviste. Nel 1982, mentre lavorava come modella ad Atlanta, è stata scelta per il video musicale della canzone “Caught Up in You” dei 38 Special: “Non avevo fatto altri video musicali. Avevo fatto alcuni spot televisivi. Ho iniziato la mia carriera di attrice poco dopo, quando mi sono trasferita a New York e ho iniziato a studiare recitazione. Abbiamo girato due video, in realtà. Non ricordo la seconda canzone, ma il video riprende da dove si era interrotto il primo…”, ha rivelato in un’intervista a Noblemania.

Shari Shattuck, la carriera: modella, attrice e scrittrice

Shari Shattuck è stata sposata con l’attore Ronn Moss – con il quale ha avuto due figlie Creason e Calee – dal gennaio 1990 al luglio 2002. In seguito ha sposato Joseph Paul Stachura, proprietario e direttore artistico del Knightsbridge Theatre, della National American Shakespeare Company, nonché direttore della Knightsbridge Theatre Films. La coppia ha prodotto due film insieme, “Redemption” e “Scream at the Devil”. Shattuck è anche una scrittrice di narrativa che ha scritto quattro romanzi gialli con protagonista Callaway Wilde, una ricca socialite di Los Angeles: “Loaded”, “Lethal”, “Liar” e “Legacy”. La primogenita Creason Carbo Moss è è un esperta di floricultura.

