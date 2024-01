Sharon Stone choc: “Mi sono iscritta a Tinder, mi voglio innamorare”/ “Sarei al settimo cielo”

Sharon Stone è single e in cerca dell’amore: “Questo è l’anno”

Sharon Stone, attrice nota in tutto il mondo per l’iconica scena di Basic Instinct, ha avuto una carriera brillante per poi dedicarsi alla pittura. La diva che ha fatto girare la testa con il suo accavallare le gambe, vuole cercare l’amore e ha dichiarato di essersi iscritta a Tinder.

Atto di forza: il film ispirato all'opera di Philip K. Dick/ In onda stasera, 15 dicembre, su Italia 1

Intervistata dal Times nella sua casa di Los Angeles l’attrice ha dichiarato: “Questo è l’anno. Mi voglio innamorare. Al cento per cento. Sono anni che non mi innamoro e sarei al settimo cielo di avere una relazione. Vero è che passo troppo tempo a dipingere, ma può sempre succedere“. Sharon ha già tre figli adottati di 23, 18 e 17 anni e si è sposata e divorziata ben due volte ma non vuole rinunciare all’amore. L’attrice, dopo il successo nel mondo cinematografico, ha iniziato a scrivere canzoni e romanzi: “Sono un’artista internazionale e la mia arte può prendere tante forme diverse“.

Sharon Stone e l’isteria dei fan dopo Basic Instinct

Stone è stata considerata un’icona sexy, dalla nota scena in cui scavalla le gambe in Basic Instinct. L’attrice, ai microfoni di Chris Wallace per la CNN, ha svelato l’impatto che il film ha avuto sulla sua vita raccontando un evento molto particolare legato alla reazione dei fan.

“Quando mi fermavo al semaforo tutti mi si arrampicavano sulla macchina. Poi diventava verde e gli altri cominciavano a suonare il clacson, ma mi chiedevo ‘è legale partire e guidare quando c’è della gente sopra la tua macchina? E sono lì che penso… Non montatemi sulla macchina perché non so cosa fare…” ha raccontato l’interprete parlando dell’isteria dei fan dopo l’uscita del film nelle sale.

