Sharon Stone, foto choc “Mio nipote River Stone sta male”/ “Serve solo un miracolo”

È un drammatico appello quello lanciato da Sharon Stone sul suo profilo Instagram. La celebre attrice hollywoodiana ha pubblicato uno scatto molto toccante in cui si vede un bambino molto piccolo intubato e costantemente monitorato. Un’immagine molto forte che la Stone ha svelato di essere quella di suo nipote. A corredo dello scatto, l’attrice ha infatti spiegato che le condizioni del piccolo sono gravi e ha chiesto a tutti i suoi supporter e amici di pregare per lui.

Sharon Stone, nuovo Toy Boy?/ 63enne pizzicata in compagnia del 25enne rapper RMR

“Mio nipote e figlioccio River Stone oggi è stato trovato nella sua culla con un’insufficienza totale d’organo. Per favore pregate per lui. Abbiamo bisogno di un miracolo”, ha scritto, disperata, la Stone sul suo profilo che conta 2,7 milioni di follower. La stessa immagine con la stessa preghiera l’ha poi condivisa anche attraverso le stories.

SHARON STONE: "ICTUS? SALVATA DALLE PREGHIERE"/ "Feci fumare erba a mia madre"

Sharon Stone, suo nipote River sta male: il supporto di amici e fan

In pochi minuti, il profilo Instagram di Sharon Stone è stato invaso dai commenti di colleghi e fan preoccupati per la salute del piccolo River Stone. Sharon Osbourne è stata una delle prima a commentare la foto, scrivendo “Dio lo benedica inviando tanto, amore e preghiere”; Ruby Rose le scrive “Prego per River e per tutta la famiglia”; e ancora c’è chi le scrive “Oh Sharon. River, ti mando tanto amore e forza, piccolo. Tanto amore a tutti voi”.

Oltre 5 mila dopo meno di un’ora i messaggi di dolore e speranza ricevuti da Sharon Stone per il suo nipotino. Al momento non arrivano aggiornamenti a riguardo delle sue condizioni e la speranza di tutti è che il bambino possa riprendersi quanto prima.

Che Tempo Che Fa/ Anticipazioni e ospiti 16 maggio: Sharon Stone, Anthony Fauci e...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Stone (@sharonstone)





© RIPRODUZIONE RISERVATA