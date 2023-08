Sharon Stone rivelazione choc/ “Dopo Basic Instinct i fan si arrampicavano sulla mia macchina”

Sharon Stone e l’isteria dei fan dopo Basic Instinct

Sharon Stone è stata considerata un’icona sexy, dalla nota scena in cui scavalla le game in Basic Instinct. L’attrice, ai microfoni di Chris Wallace per la CNN, ha svelato l’impatto che il film ha avuto sulla sua vita raccontando un evento molto particolare legato alla reazione dei fan.

“Quando mi fermavo al semaforo tutti mi si arrampicavano sulla macchina. Poi diventava verde e gli altri cominciavano a suonare il clacson, ma mi chiedevo ‘è legale partire e guidare quando c’è della gente sopra la tua macchina? E sono lì che penso… Non montatemi sulla macchina perché non so cosa fare…” ha raccontato l’interprete parlando dell’isteria dei fan dopo l’uscita del film nelle sale.

Sharon Stone è senza dubbio entrata nella storia del cinema con la sua performance in Basic Instinct, film con il quale ha ottenuto un successo straordinario. La nota pellicola, però, è stata per l’attrice anche motivo di grande dolore come racconta nel podcast inglese Table for two with Bruce Bozzi.

Dopo le riprese, la star del cinema ha dovuto affrontare il divorzio marito, Phil Bronstein, con il quale aveva adottato il piccolo Roan. Durante la causa “Il giudice ha chiesto a mio figlio, il mio piccolo ragazzino, ‘Sai che tua madre fa film di sesso? Ho perso la custodia di mio figlio” racconta la Stone: ” È stato un abuso da parte del sistema, che mi ha giudicato che tipo di genitore io fossi, sulla base di quel film.” Per l’interprete è stato un duro colpo da affrontare: “Sono finita alla Mayo Clinic per una forte tachicardia. Mi ha spezzato il cuore” ha confessato.

