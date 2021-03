Sharon Stone: “Un produttore mi chiese di fare ses*o sul set”/ “Il mio lavoro…”

Sharon Stone, nell’autobiografia in uscita il 30 marzo, dal titolo “The beauty of living twice”, si racconta a cuore aperto svelando anche alcuni retroscena del suo lavoro. Sharon Stone è da sempre una delle attrici più amate e apprezzate dal pubblico e dagli addetti ai lavori e, nell’autobiografia in cui ripercorre la propria vita, svela di aver ricevuto una proposta indecente da un produttore. Senza svelare l’identità del produttore, l’attrice racconta che le chiese di avere realmente un rapporto intimo con un attore per rendere più realistica la scena raccontandogli di aver fatto la stessa cosa quando era ancora un attore. «Questo produttore – scrive l’attrice, che ora ha 63 anni – mi portò nel suo ufficio e cominciò a camminare avanti e indietro, mentre mi spiegava perché avrei dovuto farmi l’attore sul serio in modo da creare la giusta chimica sullo schermo».

La reazione di Sharon Stone

Di fronte alla richiesta del produttore, Sharon Stone ha reagito prontamente. A raccontare la risposta è sempre la stessa attrice che, nell’autobiografia, racconta cosa accadde dopo. «Pensi che se io lo scopi, lui diventerà un bravo attore? Nessuno è così bravo a letto. Avrebbero fatto meglio a prendere uno di talento, qualcuno in grado di ricordarsi le battute, oppure potevano fare sesso tra loro e lasciarmi fuori da tutto questo. Il mio lavoro è quello di attrice e faccio solo quello. Fu ciò che dissi», aveva risposto l’attrice. Dopo le rivelazioni della diva è partita la caccia al nome. L’attrice, tuttavia, nelle anticipazioni diffuse da Vanity Fair, non ha aggiunto particolari.

