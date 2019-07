Shawn Mendes e Camila Cabello fidanzati?/ Mano nella mano mentre la mamma di lui…

Shawn Mendes e Camila Cabello sono fidanzati? Tra una collaborazione e l’altra, è scoppiata la passione tra i due cantanti? Galeotto potrebbe essere stato il brano Señorita che ha portato i due a collaborare nuovamente dopo il successo ottenuto nel 2015 con il brano I Know What You Did Last Summer”, inserito nell’album del cantante, Handwritten. Il feeling che c’è tra i due è evidente anche nel videclip che accompagna la canzone, ma oggi, ad alimentare il gossip è una paparazzata. Shawn Mendes e Camila Cabello, infatti, sono stati beccati insieme mentre si godevano una passeggiata mano nella mano. Le foto hanno immediatamente fatto il giro del mondo e scatenato l’entusiasmo dei fans che sperano in una storia d’amore tra i due soprattutto da quando Camila Cabello ha ufficializzato la fine della relazione con Matthew Hussey.

Shawn Mendes e Camila Cabello sono fidanzati? La mamma del cantante alimenta i rumors

Shawn Mendes e Camila Cabello sua cresta dell’onda non solo per le rispettive carriere, ma anche per il gossip. I due cantanti, infatti, sono al centro di voci che li vorrebbero innamorati. Ad alimentare il gossip non sono solo i paparazzi, ma anche la mamma del cantante canadese. La donna, infatti, ha commentato un video che circola su Instagram in cui il figlio balla con Camila Cabello con un cuore e l’emoticon di un uomo e una donna innamorati. Il commento della mamma di Shawn Mendes, naturalmente, non è passato inosservato al punto che, come scrive Bitchyf, una fan ha scritto alla signora dicendole: “Signora gli dica di fidanzarsi”. Shawn Mendes e Camila Cabello avranno accontentato tutti?

