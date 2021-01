Shawn Mendes e Camila Cabello si sposano?/ Il tweet: “Lui ha già fatto la proposta”

Fiori d’arancio per le star della musica Shawn Mendes e Camila Cabello? La clamorosa indiscrezione è rimbalzata in queste ore sui social network, con particolare riferimento a Twitter, dove è comparso in un cinguettio che recita: “Sono ufficialmente fidanzati. Posso confermare che lui ha fatto la sua proposta poche settimane fa e la cosa sta uscendo fuori proprio adesso. Tra poco i due faranno il loro annuncio pubblicamente”. Dunque il giovane avrebbe addirittura già chiesto alla sua dolce metà di sposarlo e di compiere insieme a lui il passo più importante della loro vita di coppia, nata per puro caso e per ragioni… artistiche: rammentiamo infatti che i due si sono innamorati in seguito alla loro collaborazione per la realizzazione del duetto di successo “Senorita” nel 2019, che ha scalato tutte le classifiche musicali, divenendo una delle canzoni più ricercate sul web e più trasmesse e richieste a livello radiofonico.

SHAWN MENDES E CAMILA CABELLO SI SPOSANO? NESSUNA CONFERMA E NESSUNA SMENTITA

Shawn Mendes e Camila Cabello futuri sposi, dunque? Se su Twitter la “notizia” è praticamente divenuta ufficiale, va sottolineato come, fino a questo momento, da parte dei due innamorati e dei loro agenti non siano pervenute conferme o smentite di sorta, situazione che lascia aperta qualsiasi strada e percorribile ogni ipotesi. Entrambi hanno appena 23 anni e non ci sarebbe da stupirsi se volessero attendere ancora un po’ prima di promettersi amore eterno. Di sicuro, tuttavia, il sentimento che li lega è davvero intenso e si è consolidato nel tempo, come testimoniato dal fatto che già nei mesi scorsi, quando il cantante canadese aveva presentato ai media il suo nuovo disco, intitolato “Wonder”, entrambi avevano fatto riferimento alla possibilità di fidanzarsi in via ufficiale. L’indiscrezione relativa alle nozze tra Shawn Mendes e Camila Cabello ha mandato letteralmente in tilt il web nelle ultime ore, facendola divenire un argomento di tendenza fra i trend di Google e alimentando la curiosità di milioni e milioni di fan del duo.



