Shel Shapiro, chi sono i figli Malindi, Pietro e Ginevra/ “Con la prima ho fatto errori, poi…”

Ventottesima puntata stagionale di “Domenica In” e nel salotto televisivo di ‘zia’ Mara Venier sarà la volta di Shel Shapiro: infatti anche in questo nuovo appuntamento che ci accingiamo a vedere il rotocalco di Rai 1 darà ampio spazio al mondo della musica e per il 78enne cantautore, produttore discografico e attore britannico, ma oramai naturalizzato italiano, si tratterà di un ritorno anche in concomitanza dell’uscita del suo ultimo album.

Maria Lina Carreri, chi era la moglie di Shel Shapiro/ "Era divorata dal dolore e..."

In attesa di capire cosa racconterà Shapiro, storico leader e frontman dei Rokes, a proposito dell’lp “Quasi una leggenda”, anticipato qualche mese fa dal singolo “Angeli devastati”, facciamo luce anche sulla sua vita privata, tra drammi come quello legato al suicidio della prima moglie Maria Lina Carreri e gioie famigliari date dai tre figli. Ma chi sono Malindi, Pietro e Ginevra Shapiro e cosa sappiamo di loro? Andiamo con ordine: innanzitutto i tre figli di Norman David Shapiro -questo il nome di battesimo dell’artista londinese classe 1943- sono nati da due matrimoni differenti. Dalla prima compagna, ex modella nota come Mariolina e morta suicida nel 1992, aveva avuto la figlia Malindi Michelle, nata nel 1978 e rimasta orfana di mamma a soli 14 anni, un dramma che ha avuto risvolti pesanti nella sua crescita.

Maria Lina Carreri moglie suicida Shel Shapiro/ "Difficile capire gesto così estremo"

CHI SONO MALINDI, PIETRO E GINEVRA, I TRE FIGLI DI SHEL SHAPIRO?

Successivamente Shel Shapiro era convolato nuovamente a nozze e questa volta con Cristina Rivetti, portata all’altare non molto tempo dopo la scomparsa di Maria Lina e con cui poi l’ex membro dei Rokes aveva rotto definitivamente nel 1997: tuttavia da questa relazione Shel aveva avuto due gemelli, Pietro e Ginevra e anche su di loro come per Malindi non sappiamo molto e ci affidiamo alle poche dichiarazioni pubbliche rilasciate dal diretto interessato. E sono stati proprio i tre figli a dargli la forza per superare, a suo dire, tutti i momenti difficili compresa anche la crisi depressiva subentrata dopo la fine del secondo matrimonio.

Malindi, Pietro e Ginevra Shapiro, figli di Shel/ "Sono la mia forza2

Nel corso di alcune interviste, l’artista ha raccontato di aver fatto anche degli errori come padre, specialmente con Malindi, e per questo ha cercato di non ripeterli coi due gemelli più piccoli: “Avere amicizie, amori e figli non è mica semplice” ha detto una volta Shapiro tra il serio e il faceto, scherzando a modo suo sulle difficoltà di essere padre soprattutto nella sua situazione. “Da questo punto di vista ho fatto più errori con Malindi, errori che sto correggendo con gli altri due dato che con loro sono molto più autoritario” ha svelato, accennando al fatto che col passare degli anni si tende a cedere nei confronti dei figli forse per stanchezza mentale o una forma di pigrizia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA