Maria Lina Carreri moglie suicida Shel Shapiro/ “Difficile capire gesto così estremo”

Oggi pomeriggio va in onda la ventesima puntata stagionale di “Domenica In”, l’oramai consueto appuntamento con l’infotainment di Rai 1: e alla quasi vigilia del Festival di Sanremo 2022 che si appresta ad aprire i battenti, il salotto tv di Mara Venier si dedicherà alla musica e ai retroscena dal Teatro Ariston; non a caso, tra gli ospiti in studio ci saranno oltre a Loretta Goggi e Ron, ci saranno pure Bobby Solo accompagnato dalla sua band e anche Shel Shapiro, il 78enne cantautore e produttore discografico britannico ma da tantissimi anni naturalizzato italiano.

Marco Bocci, moglie Laura Chiatti, vita privata/ Chi è l’attore di Romanzo Criminale

Nel corso dell’appuntamento in onda oggi, Norman David Shapiro, questo il suo nome di battesimo, chiacchiererà non solo con la padrona di casa ma interpreterà anche alcuni brani tra cui, stando alle anticipazioni degli scorsi giorni, “La leggenda dell’amore eterno” e “Bisogna saper perdere”. Inoltre, è probabile che ci sarà spazio anche per il diretto interessato di parlare pure del suo privato e, chissà, anche di uno degli amori della sua vita, vale a dire quella Maria Lina Carreri che è stata non solo la sua prima moglie ma che oggi viene purtroppo ricordata anche per quel suicidio che l’ha portata via troppo presto dall’affetto dei suoi cari.

Bluff Storia di truffe e di imbroglioni/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano

MARIA LINA CARRERI, MOGLIE DI SHEL SHAPIRO: IL DRAMMA DEL SUICIDIO E…

Ma chi era Maria Lina Carreri, e cosa sappiamo del suo rapporto con Shel Shapiro e dei motivi drammatici che l’avrebbero spinta a farla finita? Come poc’anzi accennato la Carreri è stata la prima sposa dell’artista originario di Londra: della donna, di cui non si conosce la data di nascita precisa e il luogo, era stata in passato una modella oltre che un volto televisivo noto a cavallo degli Anni Sessanta tanto da essere insignita della fascia di Miss Cinema nel 1962; di sicuro c’è che nel 1969 dopo essersi legata tempo prima al cantante e musicista, Maria Lina (conosciuta da tutti come Mariolina) fu portata all’altare da Shel e dalla loro relazione nacque la loro unica figlia, Malindi Michelle nel 1978.

Daniela Spada e Mia Bocci, moglie e figlia Cesare/ "Sono stato un mammo"

I due furono legati per oltre 23 anni fino al 1992, anno della sua tragica scomparsa quando la donna decise di togliersi la vita inalando i gas di scarico della propria autovettura. Un dramma che nel corso degli anni ha profondamente segnato Shapiro che ha parlato della vicenda come di un “treno” che l’aveva investito e accennando alla profonda depressione successiva alla perdita dell’amata compagna. “Tutte le spiegazioni del mondo non sono sufficienti per comprendere un gesto così estremo” aveva raccontato a proposito della depressione della compagna, la presunta causa che l’aveva portata poi al suicidio dopo aver rosa dentro per tanto tempo. “Era sola e inerme” aveva confessato Shapiro parlando di quel dolore che pian piano ha consumato Maria Lina portandogliela via.



© RIPRODUZIONE RISERVATA