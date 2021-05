Shiba Inu Crypto cos’è?/ La nuova criptovaluta che sfida la Dogecoin di Elon Musk

Si chiama Shiba Inu Crypto ed è la moneta virtuale del momento. Così come altri suoi “similie” anche Shiba Inu Crypto è stata protagonista di un’incredibile ascesa in borsa, al punto che la criptovaluta ha ottenuto un guadagno superiore al 120% in poche ore, ed ora ha un valore di circa $0,000032 (anche se quando leggerete questo articolo potrebbe variare ulteriormente). Dopo Bitcoin, senza dubbio la “finta” moneta più famosa al mondo, e Dogecoin, ecco spuntare un’altra criptovaluta, e anche in questo caso si tratta di una moneta virtuale nata per scherzo.

La stessa si definisce “Doge killer”, di conseguenza il suo obiettivo è quello appunto di “ammazzare” la moneta tanto sponsorizzata dal numero uno di Tesla, Elon Musk, tra l’altro argomento trattato più volte dallo stesso miliardario sudafricano durante la sua recente presentazione dello show Saturday Night Live. E così, dopo che Dogecoin ha approfittato del tonfo di Bitcoin, ora è Shiba (chiamata anche SHIB e quotata su ShibaSwap), ad approfittare delle “disavventure altrui”, e a rendersi protagonista di un rally, così come viene chiamata in gergo una grande e repentina scalata in Borsa.

SHIBA INU CRYPTO, LA CRIPTOVALUTA DEL MOMENTO, MA OCCHIO…

Shiba Inu come molte altre sue antenate, è comparsa quasi dal nulla, e sta facendo scuotere i mercati; il suo obiettivo, come dichiarato sopra, è “sconfiggere” la moneta del Doge, facendo anche il verso alla stessa, così come si evince anche dal suo logo, un cane decisamente arrabbiato. Il fenomeno si è diffuso rapidamente nelle scorse ore, al punto che su Google è uno degli argomenti più ricercati di oggi, e anche diversi influencer americani lo stanno sponsorizzando, facendo ovviamente crescere il suo valore. A questo punto bisognerà capire fino a quanto durerà e se qualcuno riuscirà a fare qualche spicciolo o meno. Certo è che le criptovalute si confermano un bene molto volatile e di conseguenza un investimento altamente rischioso: un giorno sei sulla luna, il giorno dopo anni luce distante.

