Shomurodov alla Roma?/ Calciomercato news, il giocatore preferisce la Juventus

CALCIOMERCATO NEWS, SHOMURODOV PREFERISCE ALTRO

La Roma sta pensando a vari profili per potenziare l’organico in questa finestra di calciomercato estivo e tra i nomi emersi in orbita giallorossa per migliorare l’attacco c’è anche quello di Eldor Shomurodov, di proprietà del Genoa. Intervistato in esclusiva dai russi di KraSava come riporta buoncalcioatutti.it, Shomurodov ha spiegato: ” Obiettivi per il prossimo campionato? Non mi sono mai posto un obiettivo, cerco di giocare bene ogni partita. Ad esempio, se quest’anno segnassi 10 gol, sarei soddisfatto. I tifosi? Ci siamo ritrovati in albergo prima della partita contro la Sampdoria. Era ora di cena, c’era molto rumore nell’hotel perché fuori c’erano migliaia di tifosi ad aspettarci. Erano venuti a sostenere la squadra prima del derby. In cosa l’Italia è diversa? Nelle persone, nella mentalità e nella lingua. La Roma? Sinceramente non so nulla. L’interesse della Juventus fa piacere, in futuro sarebbe bello fare lì il prossimo passo nella mia carriera.”

CALCIOMERCATO ROMA/ Ag. Diego Carlos: "Sappiamo che piace ma rinnova"

CALCIOMERCATO NEWS, ANCHE L’AGENTE CONFERMA

Le parole dello stesso calciatore sembrano quindi abbassare le chances di vedere Shomurodov alla Roma. Reduce lo scorso anno da 9 reti e 3 assist in 41 apparizioni totali fra campionati e coppe varie, l’uzbeko pare essere concentrato sul nuovo anno col Genoa. Intervistato in esclusiva da Yevgeny Savin, anche lo stesso procuratore della punta, l’agente German Tkachenko, ha confermato: “Sinceramente non ne so nulla, il Genoa non ha intenzione di venderlo e vuole concedergli ancora tempo.” Più probabile che la Roma viri quindi su altri obiettivi pensando soprattutto ad un sostituto per Spinazzola sulla corsia di sinistra.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Roma/ Mancini piace al Chelsea, si ragiona su un eventuale scambioZouma alla Roma?/ Calciomercato news, in difesa potrebbe arrivare un nuovo centrale

© RIPRODUZIONE RISERVATA