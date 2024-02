SHOPPING TOURISM/ Una calamita per i viaggi degli stranieri in Italia

Secondo le anticipazioni della nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor di Risposte Turismo, che sarà presentata in occasione dell’edizione 2024 del forum (ideato da Risposte Turismo in partnership con Enit, venerdì 23 febbraio a palazzo Castiglioni, in corso Venezia), sono saliti a 2,1 milioni i turisti che hanno scelto l’Italia per una vacanza all’insegna dello shopping (+7% sul 2019). Il valore è frutto di proiezioni e stime realizzate da Risposte Turismo e ottenuto attraverso l’applicazione sul totale degli arrivi nelle destinazioni italiane di coefficienti percentuali differenti in ragione della loro tipologia.

La nuova stima poggia su una serie di indicatori e fonti a cui si aggiungono i risultati delle indagini ad hoc realizzate da Risposte Turismo nel corso delle diverse edizioni di Shopping Tourism Italian Monitor. Se si considerano tutti i turisti che, pur non avendo nello shopping la motivazione unica o principale del viaggio, dedicano tempo e spesa a tale attività durante la propria vacanza, il binomio turismo e shopping coinvolge un numero considerevolmente superiore di viaggiatori.

Per sostenere lo shopping tourism in Italia, sottolinearne l’importante ruolo che può dare allo sviluppo dei territori interessati e continuare a offrire agli operatori del mondo del turismo e del retail un’occasione di incontro, studio e dibattito, Enit ha siglato una partnership triennale con Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza a servizio della macro-industria turistica. La collaborazione prevede il supporto da parte dell’Ente pubblico alle prossime tre edizioni di Shopping tourism – Il forum italiano, l’appuntamento di riferimento in Italia lanciato da Risposte Turismo nel 2016.

Dopo le precedenti sei edizioni (Venezia 2016, Roma 2017, Firenze 2018, Milano 2019, Ancona-Bologna-Venezia 2022, Roma 2023), il forum torna a Milano, città che, con Roma e Napoli, risulta tra le prime tre destinazioni italiane per shopping tourism, mentre l’Italia è in testa in Europa per lo shopping da parte dei turisti statunitensi, che precedono quelli francesi e britannici. “La scelta di riportare a Milano Shopping Tourism – il forum italiano è stata naturale perché la città è da sempre in testa, nell’immaginario collettivo e nelle scelte effettive, alla classifica delle mete ideali per una vacanza all’insegna dello shopping – dice Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo -. L’edizione di quest’anno assume particolare importanza perché si svolge all’interno della settimana della moda. Noi crediamo che il binomio shopping tourism – Milano rappresenti per la città anche una sfida, visto che molte altre location, in Italia, in Europa e non solo, stanno mettendo questo fenomeno al centro dei propri progetti ed investimenti”. “L’espansione del turismo legato allo shopping è strategica per lo sviluppo economico italiano – aggiunge Ivana Jelinic, presidente Enit -. Migliorare le infrastrutture per facilitare gli spostamenti e collaborare con brand globali può aumentare l’attrattiva dei territori”.

Numerosi gli appuntamenti in programma (con trenta relatori o oltre cento operatori di turismo e retail). Tra gli altri, figurano anche focus sulle vie dello shopping (con una tavola rotonda con le associazioni territoriali delle cinque grandi destinazioni italiane Firenze, Milano, Napoli, Roma e Venezia, protagoniste dei flussi turistici internazionali per comprendere quali soluzioni sia possibile adottare con l’obiettivo di attrarre e soddisfare le esigenze dello shopping tourist); la moda italiana come traino per lo shopping tourism; e gli outlet, che in Italia sono i secondi (dopo il Regno Unito) in Europa per numero (27) e per superficie commerciale (748.000 mq, +130.000 mq tra il 2011 e il 2024). Infine, un focus sullo “shopping all’aria aperta”, con la presentazione di due casi: i mercatini di Natale di Bolzano, da anni tra i principali eventi turistici del nord Italia durante le festività natalizie, e i mercati cittadini, da sempre elemento caratterizzante l’offerta commerciale di tantissime città italiane, e un approfondimento sull’innovazione, con la tavola rotonda “Tecnologia e creatività per gli shopping tourist”, nella quale si passeranno in rassegna alcuni degli strumenti che arricchiscono l’attività di shopping rendendola al contempo più divertente, e i dati sulla domanda turistica emiratina.

