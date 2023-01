“Si è fatto male?”: paura a Domenica In/ Mara Venier gelata: fotografo cade e…

Momenti di paura a “Domenica In”, nel corso della puntata di domenica 15 gennaio 2023 condotta da Mara Venier. Improvvisamente, mentre in studio c’erano Luca Tommassini e Alessia Marcuzzi, impegnati a descrivere il loro lavoro in “Boomerissima” (il coreografo è direttore artistico del programma, la presentatrice, invece, lo conduce), Mara Venier ha esclamato “Ahia!” e anche i due ospiti si sono immediatamente fermati, guardando oltre le videocamere e cercando di capire cosa avesse richiamato l’attenzione della padrona di casa. A svelare il mistero ci ha pensato poco dopo zia Mara…

MARA VENIER, PAURA A DOMENICA IN: “CHI È CADUTO?”

Con lo sguardo preoccupato, Mara Venier ha esclamato: “Chi è? Chi è caduto? Si è fatto male?”. Poco dopo, qualcuno probabilmente le ha risposto, mettendola al corrente di quanto fosse avvenuto in studio: pare che a cadere sia stato un fotografo, o, almeno, questa è la versione dei fatti che è stata fornita proprio da zia Mara. Anche Alessia Marcuzzi e Luca Tommassini hanno trattenuto il fiato per qualche secondo, in attesa di ricevere rassicurazioni sullo stato di salute della persona finita a terra a “Domenica In”. Qualche attimo di paura, ma, per fortuna, sembrerebbe nulla di grave, con la trasmissione che è proseguita regolarmente.

