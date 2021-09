Siciliani all’estero con secondo Reddito di cittadinanza/ Il caso delle 2 residenze…

Alcuni siciliani che vivono tra Belgio, Germania e Olanda hanno raccontato di ricevere il reddito di cittadinanza facendo altri lavori, ma non solo. Su Repubblica qualcuno ha raccontato: «Ho saputo da un mio cugino alla lontana che viveva a Liegi che in Belgio avrei potuto prendere un secondo reddito di cittadinanza. Mi bastava raggiungerlo lì. Quando a giugno del 2020 è tornata la possibilità di viaggiare è stata la prima cosa che ho fatto e già dopo alcuni mesi avevo il sussidio belga, e un lavoro a nero come lavapiatti in una brasserie italo-belga».

Un altro ha detto di avere «contratto regolare, 3.500 euro al mese. E il reddito di cittadinanza in Italia». Questo perché per legge, la residenza la si può avere in una sola città, ma chi si trasferisce all’estero è obbligato a iscrivere la propria residenza all’Aire, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, un adempimento che comporta la cancellazione nel Comune italiano. L’iscrizione all’Aire, anche se obbligatoria, deve essere comunicata perché non è soggetta a controlli e non sono previste nemmeno multe. Risultano ancora residenti in Italia e allo stesso tempo anche residenti in Belgio, senza che nessuno dei due paesi lo sappia.

I FURBETTI DEL REDDITO DI CITTADINANZA: LE INDAGINI

A Bruxelles e dintorni il reddito di cittadinanza può arrivare anche a 1.300 euro. Intanto, ieri in Sicilia, i carabinieri di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno denunciato 102 persone accusate di aver percepito indebitamente il reddito per un totale di 642.000 euro. Sono finiti sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Messina 32 uomini e 30 donne.

Diciannove persone (14 uomini e 5 donne) sono state segnalate alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta da Emanuele Crescenti, e in 21 (15 uomini e 6 donne) sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Patti, diretta da Angelo Vittorio Cavallo. Altri ancora avevano avevano dichiarato il falso, dicendo di risiedere in Italia da almeno 10 anni anche se non era vero, oppure mentendo sul numero dei membri del loro nucleo familiare.

