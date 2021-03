Signora Coriandoli, chi è e che fine ha fatto?/ “Personaggio cult degli anno ’90”

Molto spesso si sente parlare della Signora Coriandoli ma raramente i giovani di adesso hanno avuto modo di conoscere uno dei personaggi cult della storia della televisione italiana dagli anni 90 in poi, dal suo esordio alla domenica pomeriggio fino all’arrivo del preserale dietro il bancone di Striscia la notizia. Questi sono i momenti importanti della carriera della Signora Coriandoli, alter ego di Maurizio Ferrini, attore comico, conduttore e opinionista che sarà ospite a Oggi è un altro giorno. Ma che fine ha fatto la signora Coriandoli? In tanti ricordano con affetto e nostalgia il personaggio che con i suoi cappellini colorati e le borsette ma soprattutto con la lingua bene appuntita, aveva sempre qualcosa da dire per tutti e tutto.

Signora Coriandoli chi è e che fine ha fatto?

Emma Coriandoli è stata per tanto tempo una figura cult della televisione anni ’90 quando Maurizio Ferrini ha deciso di vestirne i panni partecipando con successo all’edizione 1989-1990 di Domenica in portando sul palco la parodia della casalinga media italiana. Dopo il suo debutto, la signora Coriandoli viene chiamata a girare spot per alcuni sponsor dell’epoca fino a quando, proprio nel 1992 Antonio Ricci la vuole per condurre Striscia la notizia per ben due anni prima con Sergio Vastano e poi con Alba Parietti. Non mancano le partecipazioni televisive così come quelle al cinema fino a che della sua signora Coriandoli non rimangono solo le immagini di repertorio. La signora Coriandoli però vive ancora dentro Maurizio Ferrini che oggi potrebbe svelare la sua verità riguardo al personaggio.

