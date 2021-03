Maurizio Ferrini/ Dalla signora Coriandoli alla depressione: “Sono rimasto solo”

La ricordate la signora Coriandoli? Dietro quel simpatico e amatissimo personaggio si celava il volto di Maurizio Ferrini che, nonostante la lunga assenza dalla Tv, è ancora oggi apprezzato dal pubblico italiano. Gli ultimi anni non sono però stati semplici per lui. Dopo il grande successo a Striscia la Notizia, il successivo invito a Domenica In e, dunque, un vero e proprio periodo d’oro dal punto di vista televisivo, la signora Coriandoli/Ferrini è scomparsa dal piccolo schermo.

“Sono rimasto solo – ha raccontato a Rai 1 qualche tempo fa – perchè ho dovuto dare tante risposte negative”. Tanti no, infatti, quelli che Ferrini ha dato a varie proposte lavorative, spesso anche molto importanti. No che hanno contribuito ad allontanarlo dal mondo dello spettacolo.

Maurizio Ferrini: “Tanti colleghi mi hanno mostrato indifferenza”

“Sono arrivato al punto di fare serate a 300 euro, quasi a chiedere l’elemosina. Ero entrato in depressione, l’ unica cosa che continuava a girare era la creatività”, ha rivelato Maurizio Ferrini ai microfoni di Libero qualche tempo fa. Ha poi ricordato come, in quel periodo, tanti rapporti siano andati man mano a scomparire: “Tanti colleghi mi hanno mostrato indifferenza ed in pochi, invece, mi hanno aiutato. Devo tanto alla religione”. Di recente lo abbiamo rivisto ospite nel salotto di Pomeriggio 5 e questa sera, 9 marzo, sarà il concorrente speciale della nuova puntata de I soliti Ignoti.

