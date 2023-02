Signorini condurrà anche la prossima edizione del GF Vip?/ Lui rompe il silenzio: “Ecco la verità”

Alfonso Signorini condurrà anche il Grande Fratello Vip 8: lui conferma!

Ci dividono ancora due mesi dalla conclusione del Grande Fratello Vip 7, eppure già si pensa alla prossima edizione. Tra le domande più gettonate c’è quella riguardante il ritorno di Alfonso Signorini: tornerà anche il prossimo anno alla conduzione del reality più longevo della TV italiana? Negli ultimi mesi si è più volte vociferato di un suo addio allo show a partire dalla prossima edizione ma è stato Signorini a rompere gli indugi e chiarire come stanno realmente le cose.

“Confermo che tornerò anche la prossima edizione del Grande Fratello Vip, – ha annunciato Signorini in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni – lo farò. Anche se più di uno ultimamente ha insinuato il contrario. Lasciamoli divertire“, è stata la stoccata lanciata alla fine dal conduttore e giornalista.

Nel corso dell’intervista Alfonso Signorini si è però lasciato andare anche a qualche simpatico aneddoto, come quello che coinvolge i suoi outfit e Silvio Berlusconi. “Avevo detto ‘mi vedrete con un look più disinvolto’, è vero, ma ho sempre la cravatta. – ha esordito Signorini, spiegandone poi il motivo – Perché mi ha telefonato Silvio Berlusconi perché in prima serata su Canale 5 bisogna essere istituzionali ed eleganti. ‘Bravo che non ti fai crescere la barba, ma rimettiti la cravatta’. Lui è come un padre per me, mi ha anche mandato in camerino una marea di cravatte bellissime. Come potevo dirgli di no? Aveva ragione lui che la televisione la sa fare”, ha concluso il conduttore.

