Signorini, gaffe al GF VIP: “Perdo le palline!”/ Pupo: “Pensavo fosse la dentiera!”

Puntata ricca di movimento quella finale del Grande Fratello Vip 2020. Non mancano scontri come non mancano gaffe in diretta, soprattutto per Alfonso Signorini. Siamo all’inizio della puntata quando il conduttore è vittima di un piccolo ma per lui spiacevole incidente: rompe infatti un bracciale che tiene al polso e perde nello studio tutte le palline che lo componevano. Signorini va allora in pubblicità ma, prima che questa inizi, si sente chiaramente il conduttore lamentarsi dell’accaduto “Ci tengo a questo bracciale!”, dichiara. È Pupo ad aiutarlo a ritrovare le palline del suo bracciale e, quando torna la diretta, i due neppure se ne accorgono e sono ancora in terra a cercarle.

Alfonso Signorini, gaffe al Grande Fratello Vip per le… palline!

“Ma siamo in diretta? Ma potevate dirmelo!” sbotta con un mezzo sorriso Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 2020. Intanto Pupo ci scherza su: “Io credevo avessi perso la dentiera, all’improvviso ho sentito un rumore… credevo fossero i denti!” ridacchia l’opinionista. “Ma guarda! Questa me la lego al dito!” replica allora il conduttore. Ma la ricerca delle palline continua anche nel corso della puntata: Signorini proprio non riesce a ritrovarle tutte e ad ogni occasione buona riprende la sua ricerca sempre assieme a Pupo: “Scusate, perdo le palline!” conferma infatti in diretta.



