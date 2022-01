Signorini, gaffe con Katia Ricciarelli: “Tardona”/ “Mi scuso, è peggio di vecchia!”

Gaffe di Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello Vip. La 38esima puntata si mostra sin da subito piuttosto movimentata e sicuramente a tratti piccante. In Casa si parla di Brù e dei suoi interessi nella Casa in ambito di donne e, tra una discussione e l’altra, è Katia Ricciarelli a stemperare, dicendo che in effetti Barù è un bel ragazzo ma troppo giovane per lei. È a questo punto che Signorini si lascia scappare una frase di troppo: “Eh, ma sai quante tardone mettono gli occhi addosso ai ragazzi giovani?”.

“Tardona? Ma come?”, replica inizialmente sorpresa Katia, che poi scoppia a ridere, prendendo la battuta con ironia. Signorini, allora, si scusa: “No scusa, questa è peggio di vecchia! Mi scuso ufficialmente con Katia Ricciarelli”, dichiara Signorini dallo studio, tra le risate sue e generali. Anche Katia, d’altronde, l’ha presa con grande ironia e non appare affatto offesa dalle parole del conduttore.

