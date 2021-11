Signorini gela Adriana Volpe “a te non ti sposa nessuno”/ E si schiera con Alex Belli

Arriva il momento del confronto in diretta al Grande Fratello Vip tra Alex Belli e Adriana Volpe. L’opinionista, in diretta su Canale 5, torna a sottolineare tutti i suoi dubbi sul rapporto del gieffino con Delia Duran, ribadendo che il loro non è un vero matrimonio. “Tu sei separato e non divorziato – ricorda, prima di lanciare l’altra bomba – mi sembra che anche Delia sia ancora sposata perché anche lei non ha il divorzio, quindi entrambi non siete divorziati. Mi dici come è possibile come poter fare un giuramento di matrimonio, che deve essere eterno, fedele ed esclusivo, se siete entrambi ancora sposati?” La Volpe, dunque, rivela un altro motivo che le fa dubitare di questo amore: “Quando ti vedo con Soleil ti vedo vero, quando ti vedo con Delia percepisco qualcosa di non vero.”

Alex Belli replica ad Adriana Volpe, Signorini la chiude con una frecciatina

Alex Belli non ci sta e tiene immediatamente a difendere la sua storia d’amore con Delia Duran: “Per me è mia moglie. Non ti premetto di entrare nel mio matrimonio, nel mio amore indissolubile con Delia. Non giudicare il mio amore con Delia perché non lo conosci.” A spezzare una lancia per Alex è Signorini che smorza la tensione con una battuta sulla Volpe: “Sai perché dici queste cose? Perché a te non ti sposa nessuno!” ha chiuso il conduttore.

