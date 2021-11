Grande Fratello Vip 2021, 20a puntata/ Diretta ed eliminato: sorprese per Alex Belli e Gianmaria Antinolfi

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e diretta ventesima puntata 19 novembre

Venerdì 19 novembre, in prima serata, canale 5 trasmette la ventesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Si tratta di una puntata attesissima dal pubblico che potrebbe aprirsi con il commento di Alfonso Signorini sulla bufera scaturita dalla sua frase sull’aborto. Al suo fianco, come sempre, ci saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli con cui, poi, affronterà tutti gli argomenti della serata. Nel corso della serata, la casa del Grande Fratello Vip 2021 perdere un inquilino importantissimo.

Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d’Aragona: “Soleil Sorge penosa e squallida”

Al televoto, infatti, ci sono Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, tre concorrenti che hanno contribuito a creare numerose dinamiche. Tra i tre, uno lascerà definitivamente la casa a meno che non abbia il biglietto di ritorno. Dai sondaggi sul web, pare che possa essere una sfida tutta femminile tra Sophie e Miriana. Gianmaria, a quanto pare, non dovrebbe correre rischi.

Soleil Sorge abbandona il Grande Fratello Vip?/ Minaccia dopo lite "O Gianmaria o me"

Grande Fratello Vip 2021: sorprese per Alex Belli e Gianmaria Antinolfi

Come in ogni puntata del Grande Fratello Vip 2021, anche in quella di questa sera, ci saranno dei momenti emozionanti con alcuni concorrenti che riceveranno delle sorprese speciali. Si partirà da Gianmaria Antinolfi che potrebbe essere eliminato. Durante la settimana ha aperto il proprio cuore parlando del rapporto conflittuale con il padre. Questa sera, a regalargli una carezza, in casa, arriverà la sorella.

Anche Alex Belli, dopo le ultime, difficili puntate in cui ha dovuto affrontare la rabbia della moglie Delia Duran, vivrà un momento davvero speciale. Dopo aver ricevuto la visita del fratello, infatti, potrà ricevere le dolci parole del padre. Saranno due momenti molto emozionanti sia per i protagonisti, ma anche per i loro coinquilini.

Davide Silvestri attacca Soleil Sorge/ "Ma pagherà, la umilierò e la farò piangere"

Soleil Sorge vs Sophie Codegoni, lite furiosa in arrivo al Grande Fratello Vip?

Non mancheranno i confronti e gli scontri nel corso della ventesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Il primo sarà quello tra Soleil Sorge e Sophie Copdegoni. Dopo aver provato più volte ad avere un rapporto amichevole, questa sera, nel corso di quella che potrebbe essere l’ultima puntata di Sophie, Alfonso Signorini le metterà nuovamente l’una contro l’altra.

Anche Gianmaria Antinolfi sarà il protagonista di un confronto con gli altri concorrenti che, negli scorsi giorni, hanno avuto da ridire sul suo atteggiamento. Chi si schiererà con l’imprenditore napoletano e chi, invece, lo difenderà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA