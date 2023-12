Signorini gela Perla Vatiero: “Accettavi accanto un uomo che ti ha fatto molto male”/ Chi è? Lei glissa…

Signorini spiazza Perla Vatiero in diretta al Grande Fratello 2023: “Accettavi accanto un uomo che ti ha fatto molto male”

Si parla del passato di Perla Vatiero nel corso della diretta del Grande Fratello 2023 del 30 gennaio. La gieffina parla della gemella che ha perso dopo soli sette mesi di vita, delle vie sbagliate prese quando era più giovane e di altre difficoltà vissute. Signorini ne discute con lei in diretta, lanciando d’improvviso un’indiscrezione inedita su di lei: Perla avrebbe avuto una relazione tossica con un uomo di cui non viene svelata però l’identità.

“Io so che in quel momento tu eri talmente sopraffatta da questa situazione che accettavi addirittura al tuo fianco la presenza di un uomo che ti ha fatto molto del male e non hai mai avuto il coraggio di ribellarti, lo hai trovato solo alla fine…” sono le parole che Signorini rivolge a Perla in diretta. La reazione della ragazza è però sorpresa, quasi di chi non sa di cosa si stia parlando. Tant’è che risponde a Signorini con le seguenti parole: “Non lo so, non ho mai parlato di nessuno”. Non è chiaro se Perla dunque non voglia parlarne o se Signorini abbia preso un abbaglio. Sembra però si tratti più della prima opzione: il conduttore fa allora retromarcia, rinviando il discorso a quando sarà Perla a volerne parlare.











