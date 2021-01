Signorini: “Ho convissuto 7 anni con una donna”/ “La amavo tanto, ma c’era grigiore”

Alfonso Signorini svela un nuovo aspetto inedito della sua vita. Tutto è partito dal racconto di Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip in merito alla sua omosessualità. Il chirurgo ha raccontato infatti di essere stato fidanzato molti anni con le donne: “Io mi ero convinto che quella era la mia vita, non sentivo neanche che potevo essere omosessuale, sentivo che ero etero, punto e basta. Non c’erano altre soluzioni nella vita. Poi ero molto innamorato di questa ragazza, ancora oggi la sento tutti i giorni.” Un racconto nel quale Signorini si è ritrovato particolarmente, tanto da raccontare in diretta un retroscena del suo passato.

Alfonso Signorini: “Ho amato una donna per 7 anni”

“Ti capisco lo sai, io ho vissuto un percorso analogo!” ha ammesso Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. Così è entrato nel dettaglio: “Anch’io ho convissuto come te 7 anni con una ragazza, ero profondamente innamorato di lei, però di questi 7 anni anni ricordo tanto amore ma anche tanto grigiore, tutti i giorni erano uguali, non avevo picchi emozionali e sentivo dentro di me che qualcosa non andava.” ha concluso il conduttore.



