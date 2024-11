Shaila e Lorenzo si amano davvero o la loro è una strategia? Il sondaggio in diretta al Grande Fratello 2024

Il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024 continua a destare sospetti e critiche. Motivo per il quale Alfonso Signorini ha deciso di aprire un sondaggio sia dentro che fuori dalla Casa di Canale 5 per comprendere cosa pensano i coinquilini e il pubblico della coppia, chiedendo loro: “La storia tra Shaila e Lorenzo è amore o strategia?”

In Casa ogni inquilino è stato chiamato a schierarsi da una parte o dall’altra del led in base al proprio pensiero sulla coppia. Così, coloro che si sono schierati contro Shaila e Lorenzo, sottolineando che per loro si tratta più di strategia che di sentimento, sono stati: Javier (senza grande sorpresa), Jessica Morlacchi, Luca Calvani, Mariavittoria Minghetti, Helena Prestes e Clayton Norcross. La maggior parte della Casa si è invece schierata a favore della coppia.

Il pubblico crede all’amore tra Shaila e Lorenzo: l’esito del sondaggio

A spiazzare è stato però il sondaggio del pubblico a Casa aperto da Alfonso Signorini. Molti erano certi che l’impressione data da Shaila e Lorenzo fosse quella di una coppia non del tutto sincera. Il sondaggio si è invece rivelato a favore della coppia e anche con grande scarto: secondo il 60% del pubblico a casa, tra i due gieffini c’è davvero amore. Il 40%, di conseguenza, crede che la loro storia non sia così genuina come vogliono far credere. Di certo a questo amore non crede Helena, che ritiene ben poco sincera Shaila nei confronti di Lorenzo.