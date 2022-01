Signorini punge Delia Duran “L’anello di Alex? Gliel’avrei tirato addosso”/ “Decidi!”

Alfonso Signorini, di fronte all’ennesima scena di Alex Belli e Delia Duran, perde la pazienza. Nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip il conduttore appare interdetto, soprattutto quando di fronte a frasi ben chiare di Alex nei confronti di Soleil, Delia dice di essere ‘confusa’. “Se Delia non prende una decisione vado io al suo posto a prenderla!”, sbotta in studio Signorini, prima di attaccare direttamente la Duran. “Alex ha detto di te e di Soleil cose che se io fossi stato al tuo posto non avrei mai potuto accettare. Se è vero il vostro matrimonio, sentire certe cose è impossibile!”, ha ancora tuonato il conduttore. Ma non è tutto, Signorini si è messo nei panni di Delia e ha quindi aggiunto: “Se fossi stato al tuo posto, io quell’anello sai cosa avrei fatto? Gliel’avrei tirato addosso!” Delia rimane in silenzio ad ascoltare mentre, al suo fianco, Soleil Sorge annuisce, facendo intendere di essere perfettamente d’accordo con il conduttore.

