Signorini punge Ilary Blasi “Leggo di crisi con Totti, vuoi Alex Belli?”/ Lei lo gela

La prima delle super ospiti di Alfonso Signorini ha fatto il suo ingresso nello studio del Grande Fratello Vip 6. Ilary Blasi arriva in jeans e t-shirt bianca per presentare su questo importante palcoscenico la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza lunedì prossimo proprio al posto del GF Vip. Dopo gli annunci di rito, non manca qualche battuta tra Blasi e Signorini. Quest’ultimo, prendendo spunto dal gioco delle coppie che vedremo all’Isola, pone alla Blasi una domanda che riguarda il suo privato, ovvero le voci di crisi col marito Francesco Totti. “Allora è vero?”, chiede il conduttore; “Di cosa? Ah, del fatto che sono separata in casa e quasi divorziata”, replica lei con tono sarcastico. Signorini, però, smonta la tensione con una proposta: “Se vuoi qui c’è Alex Belli, lui è per l’amore libero!” Entrambi ridono, Belli risponde che la Blasi “Ha già i suoi problemi” ma, quest’ultima, lo gela, dicendo che neppure ci penserebbe mai ad una cosa del genere.

Ilary Blasi "Alfonso Signorini sparisci dopo Gf Vip"/ Lui "No inizio a trombare. Non si batte chiodo da mesi"

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi spiata da un drone?/ Mistero della telecamera sopra Totti Sporting clubSignorini entra al Gf Vip e tocca concorrenti/ Norme Covid? Perché ha potuto farlo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA