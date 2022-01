Signorini rimprovera Adriana Volpe in diretta/ Salvo Veneziano: “Trattata da pezza”

Salvo Veneziano torna a colpire Alfonso Signorini. L’ex gieffino, noto per la sua schiettezza, soprattutto quando si parla di Grande Fratello Vip e del suo conduttore, lancia una nuova bordata e lo fa nel corso della diretta del 17 gennaio 2022. Salvo pubblica su Instagram un messaggio che è diretto ad Adriana Volpe ma che critica il comportamento avuto poco prima da Signorini. In particolare, in diretta, Alfonso ha rimproverato la sua opinionista. che cercava di sottolineare un comportamento scomodo avuto da Alex Belli e Soleil nella Casa, chiedendole di non ripetere cose già dette.

Adriana Volpe, lite con Alex Belli/ "Reciti un copione", lui: "mente ottusa!"

Salvo Veneziano attacca Signorini: “Se fossi stato in Adriana Volpe l’avrei mandato a cag*re”

“Carissima Adriana Volpe, – ha dunque esordito Veneziano nel suo post – se io fossi stato in te mi sarei alzato e, con molta eleganza, avrei mandato a cagar* il conduttore che ti ha trattata come una pezza di piedi in diretta nazionale per difendere il suo pupillo.” Il riferimento è proprio ad Alex che, secondo Salvo, Signorini tenderebbe a difendere dagli attacchi e dalle verità scomode proprio perché colui che ha finora creato più dinamiche nel corso del programma. Un attacco che potrebbe ricevere la pronta risposta di Adriana che non si tira mai indietro quando si tratta di dare chiarimenti.

